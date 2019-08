Nem bírta levezetni Ronaldóék edzését Sarri

A klub bejelentése szerint a 60 éves olasz tréner a múlt héten megfázással küzdött, ezért kihagyta a harmadosztályú Triestina elleni felkészülési találkozót szombaton. A további vizsgálatok viszont kimutatták, hogy a láncdohányos edzőnek tüdőgyulladása van, így megkezdték az orvosi kezelését.

Juventus manager Maurizio Sarri has been diagnosed with pneumonia after struggling with flu over the weekend.

