Lemaradhat az olimpiáról a férfi világbajnok sprinter

A 24 éves amerikai sprinter Twitter-oldalán közölte, hogy 2019. december 9-én nem volt otthon, amikor az ellenőrök jártak nála, ez pedig egy éven belül a harmadik mulasztása volt.

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) doppingügyekkel foglalkozó szervezete (AIU) később megerősítette a futó bejegyzését, egyúttal jelezte, hogy előzetesen felfüggesztette a versenyzési jogát.

Y’all know this is wrong @aiu_athletics something needs to change. “Integrity unity” smh pic.twitter.com/Z2TQvNt8hQ

— Christian Coleman (@__coleman) June 16, 2020