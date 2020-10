Lang csapattársa olyan messziről rúgta be, ameddig néhányan el se látnak (videó)

A statisztikákkal foglalkozó Opta kimutatása szerint a 35 éves spanyol középpályás 56 méterről, szabadrúgásból talált be a PSV Eindhoven elleni csütörtöki csoportmérkőzésen, amelyet a vendég holland csapat nyert 2-1-re.

