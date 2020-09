Lampard csak megmosolyogta Klopp beszólását

A német szakember egyetlen új játékost szerződtetett az idény előtt, míg a Roman Abramovics orosz milliárdos tulajdonában lévő Chelsea 200 millió font körüli összeget költött el Timo Werner, Kai Havertz, Hakim Ziyech és Ben Chilwell megszerzésére. Klopp erről úgy vélekedett,

„Kissé mulatságosnak tartom ezt a megközelítést, mert ha egy klub tulajdonosáról beszélünk, akkor teljesen mindegy, hogy egyébként milyen fajta üzleti tevékenységet folytat. A Premier League-ben nagyon gazdagok az egyesületek tulajdonosai” – jelentette ki Lampard, hozzátéve, hogy a Liverpool története „fantasztikus”, és az elmúlt öt esztendőben, amióta Klopp ott dolgozik, minőségi játékosokkal tudták megerősíteni a keretet.

– mondta Lampard.

"You can go through the Liverpool players: Van Dijk, Alisson, Fabinho, Keita, Mane, Salah, incredible players, that came at a very high price."

