Kétgólos előnyt szerzett a Ferencváros

A Ferencváros hazai pályán 3-1-re legyőzte szerdán a máltai Vallettát a Bajnokok Ligája-selejtező második fordulójának első mérkőzésén, így magabiztos előnnyel várhatja a jövő keddi idegenbeli visszavágót.

Bajnokok Ligája, selejtező, 2. forduló, első mérkőzés:

Ferencváros-Valletta (máltai) 3-1 (2-0)

Groupama Aréna, 18 603, v.: Radu Marian Petrescu (román)

gólszerzők: Bonello (19., öngól), Lanzafame (36., 59., előbbit 11-esből), illetve Yuri (85.)

piros lap: S. Borg (94.)

sárga lap: J. Borg (15.), Pulis (35.), Tulimieri (38.), Zerafa (52.)

Ferencváros:

Dibusz – Lovrencsics G., Blazic, Dvali, Civic – Haratin, Ihnatenko – Zubkov, Skvarka (Sigér, 82.), Nguen (Bőle, 66.) – Lanzafame (Szignevics, 66.)

Valletta:

Bonello – Zerafa, J. Borg, S. Borg, Pena Beltre – Pulis (Dimech, 57.) – R. Muscat, Packer (Yuri, 70.), Tulimieri, Nwoko (Piciollo, 82.) – Fontanella

Egyáltalán nem kezdett megilletődötten a máltai csapat, az első lövést is Dibusznak kellett hárítania, de az idő múlásával az esélyesebbnek tartott Ferencváros átvette a játék irányítását. Ennek eredményeként, ha szerencsés körülmények között is, de vezetést szerzett a zöld-fehér együttes, mert Dvali csúsztatása a mögötte helyezkedő kapus fejéről vágódott a hálóba.

A bekapott gól nem roppantotta meg a riválist, de erejéből már nem igazán futotta ellentámadásokra az egyre nagyobb önbizalommal futballozó Ferencváros ellen, amely ráadásul Lanzafame 11-esével megduplázta előnyét a szünetig.

A második félidőt nagy lendülettel kezdte a magyar bajnok, amely nagy nyomás alatt tartotta az ellenfelet és számolatlanul dolgozta ki a helyzeteket. Ebben a periódusban szinte teljesen beszorultak a szigetországiak, akik a félpályán is csak elvétve jutottak át.

Csak idő kérdése volt, mikor talál be ismét a Ferencváros, ez végül Lanzafaménak sikerült. A magyar csapat a biztos előny birtokában is rendületlenül támadott, de ez megbosszulta magát, mivel a hajrában egy gyors ellenakcióból szépített a rivális, így a zöld-fehérek kétgólos előnnyel várhatják a máltai visszavágót, de a mérkőzés alapján akár nagyobb különbség is kialakulhatott volna, még ha a hosszabbításban Dibusznak egy ízben nagy bravúrt is be kellett mutatnia.

Amennyiben a magyar bajnok a papírformának megfelelően továbbjut, akkor a következő körben valószínűleg a horvát Dinamo Zagrebbel találkozik, amely kedden 2-0-ra nyert a georgiai Saburtalo vendégeként.

Borítókép: A ferencvárosi Tokmac Nguen (b) és Rowen Muscat, a máltai csapat játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójában játszott Ferencváros – Valletta FC mérkőzésen Budapesten, a Groupama Arénában 2019. július 24-én. Ferencváros-Valletta FC 3-1.

Forrás: MTI