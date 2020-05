Június 20-án indulhat újra a spanyol bajnokság

Így még július vége előtt be is fejeződne – jelentette be Javier Aguirre, a Leganes vezetőedzője.

„Most megvan a rajt időpontja, június 20-án kezdünk és július 26-án zárunk. A hátralévő 11 fordulót szombat-vasárnapi, illetve szerda-csütörtöki játéknapokon rendezzük" – mondta Aguirre a mexikói Marca Claro című portálnak csütörtökön. Hozzátette: ezt a liga közölte vele hivatalosan, és nagyon boldog, hogy hamarosan kezdhetik az edzéseket. A Leganes edzőjének bejelentését a La Liga elöljárói egyelőre nem kommentálták. A koronavírus-járvány miatt a spanyol pontvadászatot március közepén szakították félbe. Az európai élbajnokságok közül a német indul leghamarabb, május 16-án. Forrás: MTI