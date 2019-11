Hétfőn műtik a horrorsérülést szenvedett Gomest

A portugál középpályást Szon Hung Min, a londoniak dél-koreai támadója hátulról akarta szerelni, Gomes pedig ennek nyomán elvesztette az egyensúlyát, szemből ütközött Serge Aurier-rel, és a földre érkezéskor kifordult a bokája.

Gomes lábát inkább ne figyeljék…

Horrible injury of Lord Andre Gomes. Wish you a very speedy recovery. pic.twitter.com/25Ze6ksRlj

Az Everton közleményben tudatta, hogy megoperálják a futballistát, felépülése várható időtartamát illetően azonban nem bocsátkozott találgatásba. Marco Silva vezetőedző ugyanakkor hangsúlyozta, hogy minden támogatást megadnak neki.

🏥 Andre Gomes to undergo surgery on ankle fracture dislocation

🤞 Cenk Tosun: I tried to comfort Gomes

🙏 Mauricio Pochettino defends Son and thanks captain Coleman

👇 #EFC #THFChttps://t.co/3UbRKpwWFH

— Sporting Life Football (@SportingLifeFC) November 4, 2019