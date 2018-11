Hangáék nyerték a kosárlabda El Clasicóját

A júniusi térdműtéte után nemrég visszatért magyar játékos 17 percet töltött a pályán a 7159 néző előtt lejátszott El Clasicón, s ezalatt 12 pontot és 3 lepattanót gyűjtött. A katalán gárda 9/1-re javította győzelmi mutatóját, és az élre állt a tabellán.

– utalt arra a 29 éves légiós, hogy a hét közben két Euroliga-találkozóra került sor, a görög Panathinaikosz vendégeként elvesztett összecsapáson egy kisebb sérülés miatt nem szerepelt, majd otthon az olasz Olimpia Milano elleni sikerből 4 ponttal vette ki a részét.

– tette hozzá Hanga, majd a közeljövőről szólva azt mondta, most ötnapos szünet következik, így kipihenhetik magukat, és felkészülhetnek a folytatásra.

