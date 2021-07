Hamilton kéri a magyarokat, álljanak ki az LMBTQ-közösség mellett

A Mercedes brit pilótája a magyar gyermekvédelmi törvény ellen agitál.

A hétvégén megkezdődik a Formula–1-es Magyar Nagydíj, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton gondolatai azonban nem a futam körül forognak. A Mercedes brit pilótája a magyar gyermekvédelmi törvény ellen agitál, a csütörtökön kora délután az Instagramon olyan 24 órán át elérhető posztot osztott meg, amelyben a magyar LMBTQ-közösséggel szembeni szolidaritását fejezi ki, és a magyar belpolitikába is beavatkozik – írja a Magyar Nemzet.

„Mindenkihez szólok ebben a gyönyörű országban, Magyarországon. A nagydíjhétvége előtt szeretném a támogatásomat kifejezni mindenki felé, akit érint a kormány anti-LMBTQ-törvénye. Elfogadhatatlan, gyáva és félrevezető dolog, hogy a hatalom ilyen törvényt javasol. Mindenki megérdemli a szabadságot, hogy önmaga lehessen függetlenül attól, hogy kit szeret, vagy hogy milyen az identitása. Arra biztatom az embereket, hogy a következő népszavazáson voksoljanak az LMBTQ-közösség érdekeinek védelmében, mindennél jobban kell most nekik a támogatás. Mutassátok ki a szereteteket a körülöttetek levők felé, mert a szeretet mindig győz” – írta posztjában Hamilton.

(Az üzenete egészen pontosan így szól angolul: „To all in this beautiful country Hungary. Ahead of the Grand Prix this weekend, I want to share my support for those affected by the governments’ anti-LGBTQ+ law. It is unacceptable, cowardly and misguiding for those in power to suggest such a law. Everyone deserves to have the freedom to be themselves, no matter who they love or how they identify. I urge the people of Hungary to vote in the upcoming referendum to protect the rights of the LGBTQ+ community, they need our support more than ever. Please show love for those around you because Love will always win. Sending positivity. #lgbtq”)