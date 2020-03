Elhalasztották a kézilabda európai kupák négyes döntőit

Nehéz évkezdet sikerekkel / 11 perce

Az biztos, hogy a sport világában is rendkívüli esztendőként vonul majd be a történelembe 2020, aminek persze még nincs vége, de a bizonytalanság körüllengi. Mégis, az év első feléről lehet és érdemes is számot vetni, hiszen az atlétikai fedett pályás szezon idehaza még „rendben” lement, bár a Kínába tervezett márciusi fedett pályás világbajnokságot már törölték. A Zalaszám-ZAC mindenesetre egy sikeres fedett pályás szezonon jutott túl.