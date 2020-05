Csak jövőre kerülhet be Kobe Bryant a Hírességek Csarnokába

Augusztus végéről a jövő évre halasztották a kosárlabdázó Hírességek Csarnokának idei beiktató ünnepségét az amerikai Springfieldben.

A Hírességek Csarnokának irányító testületét vezető Jerry Colangelo szerdán közölte az ESPN-nel, hogy a koronavírus-járvány hatásai miatt döntöttek a halasztás mellett,

a legvalószínűbb pedig az, hogy a ceremóniát a jövő év első negyedében tartják majd meg.

Az idei beválasztottak névsorát április elején jelentették be, s ahogy az várható volt, minden idők egyik legerősebb „osztálya” lett a 2020-as.

Bekerült ugyanis három szupersztár, Kobe Bryant, Tim Duncan és Kevin Garnett is.

Ők legkorábban most juthattak be a Hall of Fame-be, mivel legalább öt évnek el kell telnie a visszavonulásuk és a felvételük között.

Bryant, a Los Angles Lakers ötszörös NBA-bajnok, kétszeres olimpiai aranyérmes legendája ugyanakkor már nem élhette meg ezt a megtiszteltetést, mivel január végén helikopter-szerencsétlenségben elhunyt.

