Bobic: Dárdain múlik, meddig lesz a Hertha vezetőedzője

A sportvezető szerint a magyar szakember egy stabil szezonban is a megfelelő ember a posztra.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsányt megszondáztatták a lakossági fórumán

Fredi Bobic, a Hertha BSC sportigazgatója nem zárta ki, hogy hosszú ideig Dárdai Pál lesz a labdarúgócsapat vezetőedzője, ha szállítja a megfelelő eredményeket.

„Neki is elmondtam már és most nyilvánosan is elmondom: csak rajta múlik, milyen hosszú ideig lesz vezetőedző. Ez akár tíz év is lehet. – mondta a 49 éves sportvezető a Kickernek. – Ez végül is azon múlik, hogy valaki milyen munkát végez.”

Bobic szerint a magyar szakember egy stabil szezonban is a megfelelő ember a posztra.

„Már csak azért is, mert kiérdemelte azzal, hogy egy nagyon nehéz helyzetben megmentette a csapatot a kieséstől. Nyugalmat és folytonosságot szeretnénk. Azt mondtuk: együtt kezdjük az idényt, és együtt is csináljuk végig.” – fogalmazott.

A Hertha elvesztette első három bajnokiját a mostani szezonban, utána azonban megverte az újonc Bochumot és Fürthöt. Szombaton aztán jött az RB Leipzig otthonában elszenvedett 6-0-s vereség.

„Lipcsében világosan látszott, hogy még nem vagyunk olyan stabilak, mint reméltük. Ezen intenzíven kell dolgoznunk” – mondta a sportigazgató.

A berlini együttes hat forduló után a 12. helyen áll a Bundesliga tabelláján.

Borítókép: Dárdai Pál, a Hertha BSC vezetőedzője csapatának a VfL Bochum ellen a német első osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott 2021. szeptember 12-i mérkőzésén Bochumban.