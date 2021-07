Bemutatták a 2022-es évadtól használatos új F1-es autót (videó)

Az F1 Silverstone-ban egy prototípus leleplezésével bemutatta, hogyan fognak kinézni a jövő évi, teljesen új szabályok szerint épülő autók.

A Forma-1 a hétvégén zajló Brit Nagydíj helyszínén bemutatta, hogyan fognak festeni a 2022-es autók. Eddig ugyanis a nagyközönségnek csupán számítógépes renderek, valamint kiszivárgott, nem hivatalos fotók alapján lehetett elképzelése az új technikai szabályok eredményéről – írja az Origo.

Ennek azonban vége, ugyanis lelepleztek egy életnagyságú kocsit, ami a 2022-es szabályok alapján épült. A közvetítést a sorozat hivatalos YouTube-csatornáján lehet visszanézni.

Természetesen nem valamelyik csapat prototípusát mutatták be, hanem egy olyan modellt, amelyet külső cég épített meg az F1 megbízásából. Korábban nyilvánosságra került néhány fotó egy kocsiról, amit a The Memento Group készített, de végül nem ezt a változatot mutatták be.

– Nagyon izgatottak vagyunk az új korszak kezdete előtt – nyilatkozta Ross Brawn, az F1 sportigazgatója.

– A 2021-es szezon remek küzdelmet hoz, de az autók még mindig nehezen követik egymást a versenyek során. A 2022-es szabályok megoldják ezt a problémát, és elősegítik, hogy keményebb csaták alakulhassanak ki, valamint több legyen a test-test elleni küzdelem. Az aerodinamikai szabályváltozások és a költségplafonban testet öltő pénzügyi előírások kialakítják egy kiegyenlítettebb bajnokság feltételeit és csökkennek majd a különbségek a rajtrácson.

– A 2022-es év új korszakot hoz az FIA Forma-1-es világbajnokságba a sportág történetének egyik legnagyobb szabályváltozása révén – mondta Nikolasz Tombazisz, az FIA formaautós bizottságának elnöke.

– Nagyszerű, együttműködésen alapuló munka zajlott az FIA vezetésével, és a Forma-1, valamint a csapatok részvételével, hogy megtaláljuk azokat a területeket, amelyek a legnagyobb hatással vannak arra, hogy az autók közelről tudják követni egymást a pályán. A már érvényben lévő pénzügyi szabályoknak és

az új technikai szabályoknak jelentős pozitív hatást kellene gyakorolniuk a látványosságra, valamint a sportágunk fenntarthatóságára is.

A szabályokat még 2019-ben mutatták be, akkor még azzal a tervvel, hogy már idén bemutatkoznak, de a koronavírus-járvány miatt ezt egy évvel eltolták. A döntéshozók három alapvető célt fogalmaztak meg: a kocsik mögötti turbulens légáramlatok csökkentését, a versenygépek egyszerűsítését, valamint a leggyorsabbak és a leglassabbak közötti különbség csökkentését.

Ennek érdekében jelentősen egyszerűsítették az első szárnyat, és a rendkívül bonyolult bargeboardok is hiányoznak az autóról. Emellett a szívóhatást is visszahozzák a sportágba. A szabályalkotók számítása szerint ezzel a hátul haladónak nagymértékben megkönnyítik a helyzetét, hiszen

sokkal kisebb leszorítóerő-veszteséggel kell számolnia, amikor megközelíti az előtte autózót.

A gumik szintén változnak, ugyanis a következő idénytől kezdve a mezőny tagjai 13 helyett 18 colos felnire szerelt abroncsokkal fognak versenyezni. A féktárcsák mérete növekedett, ami pedig a futóművet illeti, betiltják a hidraulikus felfüggesztést.

Biztonsági szempontból is fontos módosítások jönnek: növelték a pilótafülke méretét, valamint az autókat ellenállóbbá tették az oldalirányú ütközésekkel szemben. Ezenkívül a karbonelemek szerkezetét megváltoztatták, hogy ne törjenek apró darabokra, a hosszabb orrkúp nagyobb energiát tud elnyelni, az autó hátuljához pedig több elemet is rögzítenek, hogy azok nehezebben válhassanak le róla.

A szabálymódosítások következtében az autók tömege jelentősen megnő,

a minimum határ 768 kg lesz. A másik fontos folyomány, hogy a kocsik kezdetben sokkal lassabbak lesznek, számítások szerint az akkori állapothoz képest 3-3,5 másodperc lesz a lemaradás, ami körülbelül a 2016-os állapotnak felel meg.

Borítókép: A versenyzők is megcsodálhatták a jövő évi szabályok szerint épült autót