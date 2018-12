Balhét robbantott ki egy vatikáni érsek Schumacher körül

Túl messzire ment az érsek. Az F1-le­genda ra­jon­gói és új­ság­írók is ki­akad­tak a va­ti­káni főpap nyi­lat­ko­za­tain.

December 29-én lesz öt éve, hogy Michael Schumacher súlyos síbalesetet szenvedett, a családja azóta is titkolja a nyilvánosság előtt a legendás autóversenyző állapotát – írja a Ripost. Egy német érsek minapi nyilatkozata azonban rést ütött a sztár magánéletét védő pajzson. Most először beszélt egy látogatója Schumi kinézetéről. Sokan támadják emiatt.

Schumival kapcsolatban minden hírmorzsa bejárja a világsajtót. Az utóbbi napokban például szenzációként söpört végig a médián egy balesete előtt adott interjúja (azóta kiderült, a címekkel ellentétben nem most került elő, annak idején is látható volt), de az is, hogy a felesége, Corinna egy négy éve küldött levelében annyit írt róla: nem fogja feladni a küzdelmet. A múlt héten aztán az szólt nagyot, hogy Ferenc pápa vatikáni bizalmasa, Georg Gänswein érsek egy 2016 nyári látogatásáról mesélt a Bunténak és a Bildnek is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Benedek pápa egykori személyi titkára több részletet elárult a Schumacher betegágyánál tett látogatásáról. Sőt, azt is kikotyogta, hogy Michael arca kicsit kikerekedett.

„Egy német érsek ásta alá a Schumacher család azon stratégiáját, hogy semmilyen információt nem adnak ki, így kifogják a szelet a vad spekulációkat gyártók vitorlájából. Betekintést adott Schumacherék magánéletébe, amitől eddig Jean Todtól és a többi látogatótól a családtagokig mindenki szigorúan tartózkodott”

– bírálta a papi méltóság meggondolatlan nyilatkozatait a Welt.

Grenzüberschreitung: Bischof berichtet über Besuch bei Michael Schumacher https://t.co/mFZMZoqJiL pic.twitter.com/eDtJ8et4Lh — WELT (@welt) November 29, 2018

Jo Groebel médiaszakértő is szokatlannak ítélte meg, hogy az egyház neves képviselője nyilvánosságra hozta egy magánlátogatása részleteit.

Más kérdés, hogy szerinte Gänswein azért tett így, mert nem naprakész a világi dolgokban:

„Többek között arról is ismert lett korábban, hogy amikor George Clooneyhoz hasonlították, nem tudta, ki az. Ez is azt mutatta, hogy bizonyos időszerű ügyekben nincs a helyzet magaslatán”

– mondta az érsekről a kommunikációs szakember.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS