Az új japán miniszterelnök eltökélt az olimpia rendezését illetően

Szuga Josihide a Kyodo hírügynökségnek úgy nyilatkozott: a sikeres lebonyolítás lesz a bizonyítéka annak, hogy „az emberiség legyőzte a vírust”.

Egy, a japán kormány, a tokiói városvezetés, valamint az olimpiai és paralimpiai játékok szervezőbizottságának képviselőiből álló munkacsoport dolgozik hónapok óta azon, hogyan lehet biztonságosan lebonyolítani a játékokat, és milyen különleges intézkedéseket kell meghozni a halasztás miatt megnövekedett költségek kezelésére. Az egyik ilyen lehet a jelenleg 159 országot, illetve régiót érintő utazási korlátozások feloldása, már csak azért is, mert a miniszterelnök szerint a turizmus megmentése kulcskérdés.

Szuga Josihide, aki szeptember közepén váltotta a miniszterelnöki tisztségről augusztus végén lemondó Abe Sindzót, telefonon már egyeztetett a jelenlegi helyzetről és a tervekről Thomas Bachhal, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökével, a személyes találkozójukra pedig a tervek szerint novemberben kerül sor.

A világjárvány miatt 2021-re halasztott olimpiát július 23-tól augusztus 8-ig, a paralimpiát pedig augusztus 24-től szeptember 5-ig rendezik meg.

Az olimpiai faluban is tudják majd kezelni a koronavírussal fertőzötteket

A jövő évre halasztott tokiói olimpia és paralimpia sportolói falujában lesz majd lehetőség elkülöníteni és kezelni azokat a versenyzőket és edzőket, akik gyaníthatóan vagy bizonyítottan megfertőződtek a koronavírussal.

A szervezők a tervek szerint olyan orvosi központot is kialakítanak az olimpiai faluban, amely ezt a speciális helyzetet képes lesz kezelni. A japán hírügynökség belső informátorra hivatkozva arról is írt, hogy Covid-19 tesztelésére alkalmas központ is helyet kap majd a faluban, és felállítanak egy olyan egységet, amely a koronavírussal összefüggő információkat, adatokat kezeli.

Az elképzelésekről egyelőre még az a munkacsoport egyeztet, amelyben a japán kormány, a tokiói városvezetés, valamint az olimpiai és paralimpiai játékok szervezőbizottságának képviselői igyekeznek kialakítani a lehetséges forgatókönyveket.