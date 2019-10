A Sacramento is csatlakozik a bajnoksághoz

Az észak-amerikai labdarúgóliga (MLS) hétfőn jelenti be az új csapatot.

Lapértesülések szerint az MLS által szervezett sajtótájékoztatón – melyen Kalifornia fővárosának polgármestere, Darrell Steinberg, az állam kormányzója, Gavin Newsom és egy befektetői csoport több tagja is jelen lesz – jelentik majd be, hogy a Sacramento Republic a liga 29. csapataként csatlakozik a sorozathoz. A klub 2014 óta pályázik a tagságra, és 2022-től indulhat az élvonalban – a The Sacramento Bee értesülése szerint.

Az MLS jövőre 24-ről 26 csapatosra bővül a Miamivel és a Nashville-lel, 2021-ben csatlakozik Austin, majd 2022-ben St. Louis és Sacramento.

Forrás: MTI