A River Plate lett a bajnok a Bernabéuban

Az argentin finálé első mérkőzését csaknem egy hónapja rendezték Buenos Airesben, akkor – a Boca stadionjában – 2-2-es döntetlen született, a visszavágót azonban többször el kellett halasztani. A második felvonás előtt ugyanis a Boca-futballisták közül többen is megsérültek azt követően, hogy a rivális drukkerei betörték buszuk ablakait, ráadásul a közbelépő rendőrök könnygázt vetettek be, amelynek belégzését követően több futballista rosszul lett.

A Dél-Amerikai Labdarúgó Szövetség (CONMEBOL) úgy döntött, hogy a Real Madrid otthonául szolgáló Santiago Bernabéu Stadionban kerül sor a visszavágóra. Emellett 400 ezer dollár (113,7 millió forint) pénzbüntetés megfizetésére kötelezte a River Plate-et, melynek a következő Libertadores Kupa-idényben az első két hazai meccsét zárt kapuk mögött kell lejátszania.

A vasárnapi meccsen Dario Benedetto juttatta vezetéshez a Bocát az első félidő végén, majd Lucas Pratto egyenlített a 68. percben. A rendes játékidő 1-1-gyel zárult, de a szabályok értelmében ezúttal nem számítottak az idegenben szerzett gólok, így jöhetett a hosszabbítás. Ebben Wilmar Barrios kiállítása miatt rögtön megfogyatkozott a Boca, a rivális a 109. percben Juan Quintero góljával került előnybe, majd Gonzalo Martinez a 122. percben bebiztosította a győzelmet, egyben

A mérkőzés összefoglalója:

