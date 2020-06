A pályáról a kórházba vitték a Manchester City védőjét (videó)

A 19 éves játékos a 80. percben éppen egy Arsenal-akciót próbált megakadályozni, amikor

Garciát – aki eszméleténél volt – hosszasan ápolták, majd oxigénmaszkban levitték és egyből kórházba szállították.

– mondta még a mérkőzés után Josep Guardiola, a City edzője. Hozzátette, azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy a játékos egy-két éjszakát a kórházban tölt majd, ugyanakkor bíznak benne, hogy nem szenvedett súlyos sérülést.

I’m sorry but Ederson has to be more careful than that, especially with his own players. He could’ve killed poor Eric Garcia. Call your man off or jump around him. pic.twitter.com/U3y1OHBgaQ

