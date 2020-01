Hiányzott az átütőerő is a ZTE FC játékból

Ahogy tudósításunkban is írtuk, annál többre, jobb teljesítményre lesz szüksége a ZTE FC NB I-es labdarúgócsapatának, mint amit szombaton idehaza a Diósgyőr ellen elszenvedett vereség (1-3) alkalmával nyújtott. Nemcsak az eredmény, de a mutatott játék is csalódás volt.

Nagyon nem kell magyarázni, hogy miért rossz és csalódást keltő ez az eredmény a ZTE FC szempontjából. Hazai pályán, egy közvetlen riválistól kapott ki az egerszegi csapat, pedig ha behúzza a három pontot, akkor egyrészt beelőzte volna a DVTK-t, másrészt a másik kiesőjelölttel, a Pakssal szemben is lépéselőnybe kerülhetett volna. Éppen azzal a Pakssal szemben, amelynek szombaton lesz a vendége…

De ne menjünk ennyire előre. A ZTE FC játéka azért volt most csalódást keltő, mert igazából nem lehetett azt látni, ami az ősszel jellemezte, vagyis, hogy játékban felvette volna a kesztyűt az ellenféllel. El kell ismerni, jobb volt a DVTK, és hatékonyabban is futballozott. Mondjuk ezt annak ellenére, hogy a diósgyőriek a három góljuk mellett még lőhettek volna ugyanennyit, amilyen lehetőségeik voltak, ám egy futballmeccsen nem minden helyzetből születik gól. Például adódtak a zalaiak előtt is, ám ezek nem igazán voltak ziccerek, s főleg a támadásépítésben láttuk most a hiányt. És még csak nem is plusz kellett volna, csak annyi, hogy a korábban látottaknak megfelelően támadjanak a zalaiak. Akkor a diósgyőri védelem sem tűnt volna talán ennyire magabiztosnak. Mert az volt, ez tény, ám igazából nem lett próbára téve…

A ZTE FC csak büntetőből tudott betalálni, aztán gyorsan jött a válasz és a fordítás is. A Diósgyőr vezető gólja előtt Bedi Bence szabálytalankodott sárgát érően, ebből jött az a szabadrúgás, aminek a végén Polgár Kristóf éppen Bedi feje fölül (talán rá is támaszkodva) bólintott a kapuba.

Kár volt szabálytalankodni?

– Talán el lehetett volna kerülni – ismerte el Bedi Bence, amikor erről kérdeztük. – Gyorsan elvégezték a szabadot, a labda pedig annyira jól érkezett a kapu elé, hogy hiába léptem vissza menteni, a diósgyőri fiú sokkal nagyobb lendülettel érkezett, és egy méterről a kapuba fejelt. – Sajnos nem sikerült ezen a meccsen megfelelően támadnunk, kikaptunk, de el kell felejteni gyorsan. Tudom, hogy ez ilyenkor furcsán hangzik, de mi mást lehet tenni. Megyünk Paksra, most arra kell koncentrálni. A hibákat kielemezzük, mert muszáj, hogy ne kövessük el újra őket.

Dobos Barna, a ZTE FC vezetőedzője egyébként kitért a mérkőzés után a kapott gólokra is. Két pontrúgás, két gól, ezek hárítására készülni lehet, s ahogy a szakvezető mondta, lehetne játékosokat elővenni értük, de minden találatot nyilvánvalóan hiba előz meg, s ezeket közösen kell kijavítaniuk. A találkozó végén a közönség egy része véleményt formált a látottakról, nem éppen hízelgő jelzővel illetve a csapatot. Korai még? – erről is kérdeztük a szakvezetőt.

– Egy kicsit még korainak érzem, mert ha történetesen ma nyerünk, akkor sem dőlt volna még el a bennmaradás sorsa. És nem is az első három tavaszi forduló után, hanem a legvégén kell két csapatot megelőzni. A Diósgyőr például három egymást követő évben is az utolsó fordulóban harcolta ki a bennmaradást. Jelenleg az első és a másodosztály között nagy a különbség, mi feljutók vagyunk ebben az évben, az gondolom, hogy kell a türelem a csapatnak – válaszolt a kérdésre Dobos Barna.

Szombaton Pakson kiderül, hogy mit szűrtek le az első tavaszi meccsből. Összességében jobb játék kell, mert enélkül nem lesz esély az áhított célt elérni.