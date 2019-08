ZTE-ZÁÉV TK: a Világkupában is ott lesz

Az elmúlt bajnoki idényben magyar honban mindent megnyert a ZTE ZÁÉV TK női Szuperligában szereplő teke együttese. Az egerszegi hölgyek a bajnoki aranyérem mellé megnyerték a Magyar Kupát is. Nemzetközi szinten a Világkupa négyes döntőjébe jutottak, a Bajnokok Ligájában a legjobb nyolc között estek ki. Kezdődik az új bajnoki szezon a ZTE-ZÁÉV TK terveire voltunk kíváncsiak a szombati rajt előtt.

– Amatőr csapat lévén, és a nyári szabadságolások miatt részletekben készültünk az idényre – említette nyitásként Baján János edző. Július közepén álltunk munkába, de a teljes keret keveset gyakorolt együtt. Nem láttam értelmét sok edzőmérkőzésnek, kupaszereplésnek sem, de a Göcsej Kupán indultunk, és Zalaszentgróton vettünk részt egy tornán. Az edzéseken a lányok becsülettel dolgoztak. A felkészülés során Nemes-Juhász Gabriella küzdött sérüléssel, de a rajton már rendelkezésemre áll. A csapatból Mátyás Szilvia anyai örömök előtt áll, rá nem számíthatok. Keretünk csökkent, de már dolgoztam ennél szűkebb állománnyal is. A nehézségek ellenére felkészülten várjuk a bajnoki rajtot.

A férfiakhoz képest a női játékospiac még szűkebb. Baján János úgy vélte, csak olyan játékost érdemes igazolni a ZTE ZÁÉV-nek, aki azonnal erősítést jelent csapatának, s ilyen nem volt a piacon.

– A címvédést nem tűzzük ki a csapat elé, de a dobogó mindenképpen cél – hangoztatta Baján János. – Véleményem szerint négy csapat között dől el a bajnoki cím, vagyis a Rákoshegyi VSE I., az Ipartechnika Győr, a Ferencváros és ZTE ZÁÉV között. Két csapat, a Balatoni Vasas és a Tatabánya képletesen szólva megráncigálhatja a nagyok bajszát. A maradék négy együttest oda-vissza vernünk kell. Döntő lesz, hogy hazai pályán mindenkit legyőzzünk, és idegenben sem nagyon kaphatunk ki, esetleg a riválisoktól csúszhat be vereség. A bajnoki cím védőjeként Világkupa-szereplés vár ránk. Nagyon jó lenne ismét a legjobb négy közé jutni, de mindenképpen az élmezőnyben végezni. Sikeres vk-szereplés esetén kedvező lenne a sorsolásunk a BL-ben. Az első körben akár erőnyerők lehetnénk, akár csak tavaly és a Bajnokok Ligájában már közel sem olyan sűrű a mezőny, mint a Világkupán. Több csapat ugyanis nem vállalja a BL-indulást, így lehetne esélyünk a jó szereplésre. A Magyar Kupában címvédőkét biztosan indulunk, amit tavaly azért vállaltuk be, mert úgy éreztük, hogy a bajnoknak ott a helye az MK-ban is.

A női bajnokság versenykiírása nem változott, a hölgyek kétfordulós rendszerben mérkőznek, és nincsen rájátszás. A mezőny továbbra is tíz csapatból áll, a szezonnyitón szombaton a ZTE ZÁÉV a Tatabánya vendége lesz.