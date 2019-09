ZTE NKK: új csapattal is kell az eredmény

Szombaton 17 órától Szekszárdon kezdi meg a női kosárlabda NB I A csoportjában új sorozatát a legutóbb bronz­érmes ZTE NKK együttese. A rajt előtt a nyáron érkezett vezetőedzőt, Molnár Józsefet kérdeztük a felkészülésről, és természetesen arról is, hogy milyen célokat fogalmaztak meg az új idénnyel kapcsolatban.

Molnár József a nyáron vette át a csapat irányítását a Sopronba távozó Gáspár Dávidtól. A körmendi származású szakember sok éven át dolgozott külföldön (Új-Zélandon, Norvégiában), ám 2012-ben volt például a Szeged NB I-es férficsapatának is a vezetőedzője.

Közel két hónapja kezdte el a közös munkát a ZTE NKK tagjaival. Elsőként arról kérdeztük: sikerült-e megismernie egyrészt saját együttesét, másrészt a körülményeket.

– Augusztus eleje óta dolgozunk a csapattal, az együttes tagjaitól és a klub körül tevékenykedőktől folyamatosan kapom az információkat – kezdte a beszélgetést Molnár József. – Azóta már játszottunk más csapatokkal és folyamatosan nézem a riválisok mérkőzéseit, úgyhogy egyre több információm van a mezőnyről is. Bele­rázódtam ebbe a munkába, de persze ez is egy tanulási folyamat. El kellett fogadtatni mindazt, amit én hoztam, és persze változtatni is kellett, ha erre szükség volt. Nagyjából erről szólt ez a két hónap.

– Miként sikerül elvégezni a tervezett munkát. Úgy, ahogy azt elképzelte?

– Azt mondom, hogy készen vagyunk. Mérkőzéseket játszottunk, de még szeretném, ha a repertoárunkhoz hozzátennénk. Amit a rajtig el kellett végezni, azzal a munkával megvolnánk. A légiósok jól illeszkedtek ebbe, megvan az összhang a magyarokkal. De amúgy is együtt kell dolgozni, hogy azt a produkciót nyújtsuk a pályán, amit szeretnénk.

– A nyáron a keret összetételében is sok változás volt, gyakorlatilag új csapat szerveződött. Ez mennyire állt össze?

– Valóban újnak tekinthető az együttes és új a koncepció is, amit el kell sajátítani. Két visszatérő van Kirby Burkholder és Nagy Dóra személyében, akiknek nem teljesen ismeretlen a környezet. Ám nekik is elmondtam: ne abból induljanak ki, ne ahhoz viszonyítsanak, hogy mi volt két vagy három éve. Például, biztosan ők is változtak, így az új helyzethez igazodjunk.

– Ha már a viszonyítás. Milyen lesz a csapat a tavalyi bronzérmeshez képest?

– Ez egy egészen más csapat, és más lesz a szezon is. Az együttes tagjaival közösen fogalmaztuk meg, hogy az első hat között szeretnénk végezni. Nem az alapszakaszban, hanem a bajnokság végén. Ebből indulunk ki, de ennél rosszabb hely ne legyen. Az alapszakasz első körének viszont el kell telnie, hogy én és más is tisztábban lásson az erőviszonyokkal kapcsolatban.

– Mindenesetre megnyerte együttesével a Göcsej Kupát a Győr és a szombati ellenfél, a Szekszárd előtt…

– Nem tartom ezt mérvadónak. Ám láttuk a tendenciákat, hogy ki mit hozhat ki a csapatából.

– A Szekszárdtól éppenséggel kikaptak. Ki lehet indulni ebből a bajnoki rajton?

– Igen, ki lehet indulni. Ám nem az eredményből, hanem abból, hogy harmincöt percen át teljesen egál mérkőzést játszottunk velük, és csak a végén győztek. Az biztos, hogy szombaton már mindkét együttes nagyobb repertoárral rendelkezik majd, a védekezés mindkét oldalon agresszívebb lesz és a kulcsjátékosok is nagyobb szerephez jutnak. Ahogy mi, úgy a szekszárdiak is még bővebb rotációval játszottak a felkészülési találkozón.

– Milyen mérkőzésre számít?

– Kőkemény lesz, ebben biztos vagyok. Kétesélyesnek tartom a végkimenetelét, hiszen úgy utazunk Szekszárdra, hogy győzni szeretnénk, és ugyanez a hazaiak célja is.

Megkérdeztük a szakvezetőt arról is, hogy Horti Dórának milyen szerepet szán. A ZTE NKK legrutinosabb kosárlabdázója is tagja volt a nyáron 7. helyezést szerző magyar válogatottnak, kvalitásai megkérdőjelezhetetlenek.

– Dóra a csapatkapitány, akire számíthatok. Csapatkapitánynak lenni nagy felelősség, akikre én mindig úgy tekintek, mintha egy kicsit a szakmai stáb tagjai is lennének. Horti Dórának megvan a szerepe, elsősorban a pályán, de a csapat összetartásában is.