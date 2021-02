ZTE NKK: reálisan látják a helyzetüket, s örülnek játékosaik sikerének

A magyar női válogatott nem jutott ki a kosárlabda-­Euró­­­pa-bajnokságra, a válogatott találkozói miatti szünetet követően pedig folytatódik a női NB I. A csoportjában az alapszakasz. A ZTE NKK együttese szombaton idehaza fogadja a Cegléd csapatát, az egerszegiek soraiban viszont ott lesz egy Eb-résztvevő, Miljana Dzombeta személyében.

Utoljára január közepén rendeztek élvonalbeli női mérkőzést a hazai kosárlabda-­bajnokságban. Csaknem egy hónapot követően folytatódnak a küzdelmek, a ZTE NKK-nak még négy mérkőzése van hátra az alapszakaszból. Az NB I. A csoportban sereghajtó egerszegiek vezetőedzője, Ambrus Pétert a folytatás előtt arról kérdeztük, miként használták ki ezt az időszakot, és persze milyen kilátásokkal várják a folytatást.

– Három és fél hét szünetünk volt, az első pár napot odaadtuk a lányoknak, hogy pihenjenek, de aztán munkához láttunk – mondta el Ambrus Péter. – Azt gondolom, hogy hasznos volt ez az időszak, noha nem tudtunk öt-öt elleni játékot gyakorolni, hiszen Mányoky Judit sérülése miatt még nem edzhetett teljes intenzitással, bosnyák irányítónk, Miljana Dzombeta pedig hazája válogatottjával szerepelt Eb-selejtezőn. Jórészt a csapat erőállapotán próbáltunk javítani.

Miljana Dzombeta esetében pedig sikeres Eb-szereplésről van szó, hiszen a bosnyákok kivívták az Európa-bajnokságon való szereplés jogát. Ambrus Péter nem titkolta, hogy örül ennek és egy másik játékosa elismerésének is.

– Hogyne lenne öröm, hiszen Dzombeta velünk készül, a mi csapatunk tagja – mondta a szakvezető. – Az Eb-selejtezőkön ő is hozzátett a bosnyákok sikeréhez. Ám meg kell említenem csapatomból Horváth Fruzsinát is, akit az U18-as válogatott keretébe hívták be. Ez azért is fontos, hiszen számunkra visszaigazolása annak, hogy mi is el tudunk juttatni egy fiatalt a válogatott keretébe, ami egyelőre bő keret, de mégiscsak felfigyeltek rá is. Azt gondolom, hogy a többiek számára is egy járható út, hiszen mindenkinek van lehetősége élni a neki jutó játékpercekkel.

A ZTE NKK, mint említettük, sereghajtó és még nem nyert mérkőzést. Arról is kérdeztük Ambrus Pétert: a folytatásban milyen kilátásaik vannak, és persze mi az, amit el szeretnének érni.

– Még négy mérkőzés van hátra az alapszakaszból, aztán következik a 9–12. helyen végzettek helyosztója – mondta Ambrus Péter. – Egyelőre nem tudjuk, hogy módosítanak-e az eredeti versenykiíráson, de nekünk nem is erre kell figyelni. A feladatunk az, hogy a hátra lévő meccseken tisztességesen szerepeljünk, próbáljunk minél jobb játékot nyújtani. Reálisan nézve erre vagyunk képesek, hogy szoros eredményekben bízzunk, esetleg sikerüljön egy extra teljesítménnyel meccset nyerni. A bokasérülése után Mányoky Juditra talán a jövő hét végén már számíthatok. Szombaton a Ceglédet fogadjuk, amelynek négy légiósa van. Ha a centerük dolgát meg tudjuk nehezíteni, aki nagyon eredményes tud lenni, és az irányítójuk is nagyon jó teljesítményre képes, szóval, ha jól védjük őket, az sokat segíthet. Arra kell figyelni, hogy ne legyen sok eladott labdánk.

Az egerszegieknél próbajátékon vett részt egy külföldi kosaras, akit szerződtethet az egerszegi klub.

A női bajnokság hétvégi programja.

Szombat: TFSE-MTK–Uni Győr 14.15, PEAC-Pécs–KSC Szekszárd 18.00, ZTE NKK–Cegléd 18.00, Sopron Basket–Ludovika-FCSM Csata 18.00, Vasas Akadémia–PINKK-Pécs 18.00.

