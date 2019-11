ZTE NKK: különleges mérkőzés és találkozás

Vasárnap (17.00) több szempontból is különleges mérkőzésnek tekinthető a ZTE NKK– Sopron Basket NB I A-csoportos női kosárlabda-mérkőzés. Egyrészt a címvédő érkezik Egerszegre, ami mindig kiemelt rangot ad egy-egy összecsapásnak, másrészt a vendégeknél az a Gáspár Dávid irányít, aki a nyáron éppen a ZTE NKK-tól búcsúzott el és lett a Sopron vezetőedzője.

Az elején nézzük az alaphelyzetet. Nos, a Sopron hatból hat mérkőzést nyerve vezeti a tabellát, míg a ZTE NKK a vártnál hullámzóbb teljesítménnyel két győzelemmel és négy vereséggel a kilencedik helyen áll. Vélhetően sokkal jobb hangulatban is készülődhetne a Sopron elleni mérkőzésre az egerszegi együttes, a legutóbbi három elveszített mérkőzésből legalább kettő nyerhető lett volna, s ezzel egyetértett a ZTE NKK vezetőedzője, Molnár József is.

– Tudjuk, hogy hol, és miben kell jobbnak lennünk, hogy eredményesebbek legyünk, de nincs világvége-hangulat a csapatnál, utólag pedig most már felesleges azon rágódni, hogy jobban is kijöhettünk volna ebből a három meccsből – hallottuk Molnár Józseftől az újabb találkozóra készülve. – A Sopron ellen most az esélytelenek nyugalmával, de annak harcosságával megyünk bele a meccsbe. Ismerjük az ellenfél játékosállományát, a csapatuk erősségét.

A Sopron csütörtökön Euroliga-mérkőzést vívott Gironában, ahol kikapott (64-58), majd péntek este érkezett haza. Esetleg számíthat a fáradtság? – kérdeztük a ZTE NKK szakvezetőjétől, aki reálisan látja a helyzetet.

– Egy olyan csapat, mint a Sopron, ebben a ritmusban játszik, erre van felkészülve és kellőképpen tudja kezelni ezt a helyzetet – válaszolta. – Hozzánk nem egy fáradt, hanem egy profi csapat érkezik. Ezenfelül az, hogy az ellenfél vezetőedzője csapatunk korábbi szakvezetője volt, különös ízt ad a meccsnek. Abban bízok, hogy egy jó mérkőzést játszunk a bajnokkal.

Gáspár Dáviddal is sikerült beszélnünk, akit pénteken, úton hazafelé, Spanyolországban értünk el. Nem kellett indokolni, hogy miért keressük.

– Szülővárosomba hazatérni mindig jó érzés, s mindig otthon érzem magam – mondta Gáspár Dávid, akivel a ZTE NKK legutóbb bronzérmet szerzett a bajnokságban. – Ebből a szempontból ez különleges mérkőzés lesz, ugyanakkor fontos találkozó is egyben, egy veszélyes csapat ellen. Tudom, hogy a legutóbbi három meccsét elvesztette a ZTE, de kívülállóként nehéz lenne megmondani, hogy mi miatt történt így. A ZTE NKK korábban képes volt legyőzni egy Győr szintű együttest, ami azért jól mutatja az erejét. Éppen ezért nem szabad, hogy elaltasson bennünket a legutóbbi három sikertelen meccsük. Mi a legjobb formában lévő ZTE ellen készülünk és egy kemény meccsre számítok.

Gáspár Dávid azt még elmondta, hogy teljes kerettel készülnek Egerszegre.