ZTE NKK: klasszis kosaras érkezett

Légióst cserélt a ZTE NKK NB I A-csoportos női kosárlabda együttese. Az amerikai Taneisha Harrisontól elköszöntek, akinek a helyére érkezett a görög hátvéd Evanthia Maltsi, akit hétfőn este mutattak be a sajtó képviselőinek.

Hétfőn délelőtt már egy e-mailt küldött a ZTE NKK a sajtó képviselőinek, hogy légióst cserélt, ám akkor úgy fogalmaztak, hogy az új szerzeményt az esti edzésen mutatják be. Késő délután pedig már a görög Evanthia Maltsi állt a sajtó képviselői előtt a Zalakerámia Sportcsarnokban. Az idén már 40 esztendős kosaras a görög női kosárlabdázás egyik ikonikus alakja, aki Európa top bajnokságaiban és csapataiban játszott. Egy szezont eltöltött a tengerentúli profi női bajnokságban (WNBA), a Connecticut Suns-nál is, ám hírnevét a nemzeti válogatottal alapozta meg. Evanthia Maltsi a 2010-es női vb legértékesebb játékosa (MVP) lett, a görög csapattal az 5. helyen végzett. 2017-ben a női Európa-bajnokságon elődöntősök voltak a görögök (végül 4-ek lettek), Maltsit 38 évesen az Eb legjobb ötösébe is beválogatták, vagyis nem fogott rajta az idő. Egy biztos, a rutin nem gyengül a ZTE NKK-nál az érkezésével.

– Először is örülök, hogy idekerültem, vagyis, egy jó csapathoz – mondta el immár a ZTE NKK szerelésébe bújva Evanthia Maltsi. – Sok jó hallottam a csapatról Győrben játszó a görög válogatottban csapattárs Artemis Spanoutól, akitől igyekeztem infomációkat szerezni. Ám az edzővel beszélve is meggyőződtem, hogy remek hátterű csapat a ZTE NKK és szívesen állok elé a kihívásoknak. Horti Dórát ismerem a török bajnokságból és a válogatott találkozókon is találkoztam már vele, jól ismerjük egymást, s most csapattársak leszünk. Nagyon szeretnék segíteni játékommal új csapatomnak.

A ZTE NKK szerdán 17 órától az NKE-Csata csapát fogadja.

