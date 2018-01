A ZTE NKK alaposan megnehezítette a bajnok Sopron dolgát

Szombaton este a címvédő Sopron együttesét fogadta a női kosárlabda NB I A-csoportjában a ZTE NKK.

Az egerszegiek megnehezítették a bajnok dolgát, de nem sikerült nyerniük.

ZTE NKK – Sopron Basket 51-64 (13-12, 10-14, 9-16, 19-22)

Zalaegerszeg, Zalakerámia Sportcsarnok, 300 néző. Jv.: Minár, Hervay, Esztergályos.

ZTE NKK: Koziar 5, Kovács G., Jeffery 23/9, Hegedüs-Őri 7/3, Pavel 10. Csere: Parker 4, Gáspár-Szalay 2, Gorjanácz. Vezetőedző: Gáspár Dávid.

Sopron: Fegyverneky 9/3, Dubei 8/6, Crvendakic 6/3, Page 12, Langhorne 7. Csere: Turner 16/9, Jovanovic 4, Weninger 2, Határ. Vezetőedző: Roberto Iniguez.

A bajnokot fogadta a ZTE NKK, és ebből következően nem az egerszegiek voltak a találkozó esélyesei. Viszont nagyon készült a ZTE NKK, hogy jó játékkal megnehezítheti a Sopron dolgát, és ebbe egy szorosabb eredmény is belefért volna.

A vendégek kemény védekezéssel nyitottak, vezettek is, de az első negyed végéhez közeledve átvette a vezetést a házigazda (13-10). A Sopron együttesében már játszott a hét elején igazolt amerikai-szerb állampolgárságú Danielle Page, aki korábban a ZTE-t is erősítette. A folytatásban is jól tartotta magát az egerszegi csapat, bár átvette a vezetést a Sopron, a 15. percben Koziar duplájával ismét a hazaiak vezettek (20-18).

Sőt, Hegedüs-Őri palánkos kosarával nőtt az előny (22-18). Egyre keményebben játszott a Sopron, amely minden tekintetben erőfölényt élvezett, hiszen ne feledjük, az Euroligában is edződő együttesről van szó. A vendégek Crvendakic hármasával újra vezettek (22-23), amikor Langhorne elég csúnyán felöklelte Hegedüs-Őrit, akinek az arca sérült meg. A játékvezetők könyöklést láttak, az egerszegi csapat játékosát az öltözőbe kellett vinni ápolni.

A Sopron kispadja kapott technikai hibát, ez is mutatta: nem volt ez a mérkőzés sétagalopp a soproniaknak. Viszont a hazai büntetők kimaradtak (24-23), ezért nem nőtt a hazai előny, Fegyverneky hármasával pedig a vendégek vonultak előnnyel a nagyszünetre (24-26).

Visszatért a pályára Hegedüs-Őri, aki egy hármassal „büntetett” (28-28), ám a Sopron megint átvette a vezetést. Nem esett sok pont, ez mindenképpen a ZTE védekezését dicséri, hiszen egy olyan csapat volt az ellenfele, amelyet ha hagynak, pillanatokon belül képes „robbantani”. A Sopron aztán tovább szigorított védekezésén, amivel megfogta a zalaiakat, akik hat percen át nem tudtak gyűrűbe találni (29-42).

Viszont nem engedte a ZTE NKK elszabadulni a bajnokot, s innen kezdődött az utolsó tíz perc (32-42). Gáspár Dávid tanítványai minden „szökési” kísérletet visszavertek, hiszen 32-47 után Hegedüs-Őri következett (38-47). S ki hitte volna, hogy az utolsó öt perc úgy kezdődik, hogy csak 9 ponttal vezet a Sopron.

S nem is tudott jelentősebben ellépni a vendégcsapat, de a hajrában Turner kosaraival mégis sikerült neki (44-57), és ekkor tudta csak megnyerni a találkozót a Sopron. Végül győzött, de a ZTE NKK minden dicséretet megérdemel, hiszen hatalmasat küzdött egy minden tekintetben erősebb csapat ellen.