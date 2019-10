ZTE: lövések, védések, gólok és a statisztika

Döntetlennel zárta a labdarúgó NB I 10. fordulóját a ZTE FC együttese, hiszen az Újpest vendégeként 0-0-ra végzett. A pontszerzés ténye pozitív, az kevésbé, hogy az egyik kieső hely most a zalaiaké, de persze továbbra is csak pár pont a különbség a csapatok között.

Aki látta a szombati Újpest FC – ZTE FC találkozót, azon mindenképpen elcsodálkozhatott, hogy mennyi hibát hordoz minkét csapat játéka. Ezek nem voltak ugyan kirívóak, mégis, sok minden éppen ezen múlt.

Például az, hogy akár nyerhetett volna a ZTE, de persze ugyanígy az Újpest is, és a mérkőzés utáni értékelések leginkább erre tértek ki. Nebojsa Vignevic, a fővárosiak szakvezetője csapata lövéseivel kapcsolatban azt emelte ki, hogy a 18 próbálkozás ellenére ezek zömében elkerülték a kaput, és szerinte ha ebből nyolc-kilenc életerős lett volna, akkor az ellenfél kapusa lenne a meccs embere. Nos, a tizennyolc újpesti lövésből összesen hat ment kapura, a 14 zalai próbálkozásból pedig egy… Legalábbis, ha jól vezették a statisztikát, s ha minden igaz, akkor ez az 55. percben Stieber lövése volt, de persze helyzetek még voltak. Az első félidőben Radó közelről lőtt mellé, aztán Ikoba (Stieber passza után) a kapu torkából durrantott mellé, a második félidőben pedig egy alkalommal Lesjak csak centikkel maradt le Ikoba fejeséről a gólvonalnál.

Nebojsa Vignevic említette a lövéseket, ám azt jegyezzük meg, hogy az újpesti szakvezető csalódottsága ellenére szó sem volt arról, hogy unatkoznia kellett volna a zalai hálóőrnek. Demjén Patriknak két-három nagy védése volt, és megint jól teljesített, ám a legjobb játékos szerintünk Kocsis Gergő volt. A Bolla hiányában a jobbhátvéd posztra került középpályás szerelt, ütközött, magabiztos volt és a labdákat is megjátszotta.

Hasonlóképp magabiztos volt Zoran Lesjak is a védelemben, Tamás Krisztián pedig végigjátszotta a meccset. Vele kapcsolatban Dobos Barna, a ZTE vezetőedzője annyit mondott lapunk kérdésére, hogy halad a felépülése a védőnek, de persze még nincs teljesen rendben.

– Nagyon munkás meccs volt a mai, ebből a szempontból talán a legintenzívebb ebben a szezonban – értékelt a lefújás után Kocsis Gergő, aki tényleg sokat tett a pontszerzésért. – Érdekes találkozó volt, hiszen hol ők, hol mi irányítottuk a játékot. Nekünk is voltak veszélyes helyzeteink, nekik is, de annak örülök, hogy sikerült gól nélkül hoznunk ezt az összecsapást. Az Újpest ellen idegenben tulajdonképpen jó eredmény a döntetlen, viszont csak egy pont jár érte.

A mérkőzés után Dobos Barnát arról is kérdeztük, hogy mennyire volt most megelégedve az oldalról jövő beadások hárításával. Korábban többször is kaptak ilyen szituáció után gólt.

– Nem kaptunk gólt, aminek persze örülök, ám annak továbbra sem, hogy nem tudtuk megakadályozni ezeket a beíveléseket, hiszen ezúttal is sok ilyen beadás érkezett a kapunk elé – mondta erre a szakvezető.

A ZTE FC tehát a 11. helyről várja a folytatást, s ha már a statisztika előtérbe került, egy érdekességet is fel lehet fedezni a tabellán: a ZTE FC ugyanis a 12-es mezőnyben az ötödik legtöbb gólt (14) szerezte és az ötödik legkevesebbet (13) kapta. Gólkülönbsége pozitív, amivel szintén az ötödik lenne – ha csak ez számítana.

A ZTE FC szerdán (12.30) a Magyar Kupa legjobb 64 csapata között az NB II-es Budaörs vendégeként lép pályára Csákváron.