ZTE KK: vereség, de ez vállalható

Skrljevo Kedden este megkezdte szereplését a férfi kosárlabda Alpok Adria Kupa C-csoportjában a Zalakerámia-ZTE KK, amely a horvát BC Adriaoil Skrljevo vendége volt.

Hosszú idő után az első nemzetközi kupamérkőzésére készült a Zalakerámia ZTE KK. A csapat hétfőn délután utazott el Horvátországba, a BC Adriaoil Skrljevo elleni találkozóra. A csapat hangulata nagyon jó és látszott a játékosokon, hogy remek a csapatkohézió. Eredetileg Bencze Tamás vezetőedző úgy tervezte, hogy a megérkezést követően hétfőn este vezényel egy átmozgató edzést, ám végül ez elmaradt. Kedden viszont a könnyű reggeli után a mérkőzés helyszínére vitte a csapatot a busz. A Rijekától, illetve a szállástól 13 kilométerre fekvő Mavrinci városban van az a sportlétesítmény, amely a BC Skrljevo otthonául szolgál, s nagyon modernek számít. A csarnok belmagassága ugyan kisebb, mint az egerszegié, de tágas és az egyik oldalon található lelátó nyolcszáz néző befogadására alkalmas. Bencze Tamás könnyed átmozgató, dobóedzést vezényelt a játékosoknak, akik jókedvűen végezték a gyakorlatokat. Az edzés végén félpályás dobóversenyt rendeztek, amibe az ügyvezető, a kommunikációs munkatárs és a masszőr is beszállt. Végül Gliebov és Farkas Attila nyert holtversenyben.

Ebéd előtt szabadprogramként többen lesétáltak a tengerpartra,s mindössze 165 lépcsőfokot kellett csak leküzdeniük a mesés látványért. Az ebéd után csendespihenővel, majd egy rijekai sétával és kávézással hangolódott a csapat a 19 órakor kezdődő találkozóra. A mérkőzésre aztán megérkeztek a ZTE KK szimpatizánsai is, és húsz fős csoportjuk hangos biztatással fogadta a zalaiakat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

BC Adriaoil Skrljevo – Zalakerámia ZTE KK 83-75 (26-26, 19-20, 22-15, 16-14)

Mavrinci, 150 néző. Jv.: Terlevic, Lenac, Milan (horvátok).

Skrjevo: Barnjak 12/6, Stemberger 11/3, Usic 10, Krstanovic 5/3, Yacoubu 15/3. Csere: Sarac, Krajina 5, Williams 15, Kucan 5. Vezetőedző: Damir Rajkovic.

ZTE KK: Doktor 7/3, Thompson 10, Gliebov 10/6, Durázi 8, Agafonov 12. Csere: Szabó Zs. 6, Papp 2, Ware 12, Gulyás 4, Kis R., Bagó. Vezetőedző: Bencze Tamás.

Felváltva estek a kosarak, de 10-10 után kissé ellépett a házigazda (16-12), de nem sokáig. Ahogy Bencze Tamás, a zalaiak szakvezetője eleve eltervezte, sok játékpercet adott a keret fiatal játékosainak és egy teljesen nyílt első félidőt láthattunk. A hazai szurkolók részéről elmaradt a nagyobb érdeklődés, a zalai drukkerek révén viszont a lelkes szurkolás nem. A ZTE KK teljesen pariban volt a horvátokkal, felváltva vezettek a csapatok, és az első félidő zalai vezetéssel zárult (45-46). A második féidő elején is jól tartotta magát a ZTE KK, de az agresszív kosárlabdát játszó horvátok idővel állandósították vezetésüket (62-55). Innentől pedig már nem is adták ki a kezükből az előnyt, ugyanakkor a ZTE KK végig harcban volt a győzelemért, és veresége ellenére jól mutatkozott be az Alpok Adria Kupában.