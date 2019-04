ZTE KK: vége a hosszú böjtnek

A férfi kosárlabda élvonal középszakaszának középházában a 4. fordulót rendezték meg az ünnepi hétvégén, benne vasárnap este a ZTE KK – Debrecen összecsapással. Mindkét csapat az alapszakaszban nyert utoljára.

Zalakerámia-ZTE KK – DEAC 101-86 (28-21, 21-25, 24-18, 28-22)

Zalakerámia Sportcsarnok, 600 néző. Jv.: Földházi, Goda, Lengyel.

ZTE: Ware 17/3, Green 11/3, Thompson 25/9, Szabó 26/9, Agafonov 16. Csere: Gulyás, Bagó, Doktor 1, Durázi 5. Vezetőedző: Bencze Tamás.

DEAC: Dugat 18/3, Polyák 11/9, Ivosev 7, Borisov 21, Amigo 18. Csere: Bognár 6, Kósa, Velkey 4. Vezetőedző: Berényi Sándor.

Kipontozódott: Amigo (38.).

A vendégeknél újra játékra jelentkezett a gárda egyik oszlopának számító Tomislav Ivosev. A hajdúságiak pozitív előjelként értékelhették azt is, hogy a szezonban már háromszor legyőzték a Zetét – kétszer a bajnokságban, egyszer pedig a Magyar Kupa negyeddöntőjében. Zalai oldalon Ware tért vissza a csapatba, míg Thompson és Gulyás kisebb sérülés ellenére vállalta a játékot.

Thompson, illetve Borisov kiválóan, 6-6 ponttal kezdett (5. p.: 11-11). Az ellenfél fault nélkül játszott, miközben a ZTE néggyel (Agafonov 2) állt már. A talán túlzottan alapos játékvezetők két alkalommal is hosszan videóztak (az egyik esetben nem kisebb volt a tét, mint hogy ki jöhet alapvonali bedobással), a ZTE ukrán centere pedig az első negyed derekán begyűjtötte harmadik személyi hibáját is, így mehetett pihenni. Thompson és Szabó pontjaival a negyed végére váratlanul szép előnyt hozott össze a ZTE, és a különbség a folytatásban elsősorban szintén kettejüknek hála tovább nőtt (14. p.: 38-27). Az említett két játékos 4 hármast is szerzett már a Zetének, míg a DEAC (mely márciusi egerszegi sikere alkalmával 18 távolival sokkolt) egyszer sem talált be messziről.

Az igen elszánt ZTE időnként egészen szellemes támadásokat vezetett (15. p.: 41-29), de előnyét nem tudta tovább növelni, mert máskor viszont gyermeteg hibák csúsztak játékába. (Thompson és Agafonov egy alkalommal például visszafutás közben egymásban esett hanyatt.) A hazai fiatalok csak akkor fordultak a palánk felé, ha meggyőződtek róla, hogy biztosan nincs más megoldás, ez a késedelem pedig általában elég volt a Debrecennek, hogy közbeavatkozzon. Thompson a negyed vége felé, 21 szerzett pont után pihenőt kapott, a DEAC pedig rögvest az egyenlítés közelébe zárkózott (49-46).

Jól kezdett a ZTE nagyszünet után, Agafonov alig egy perc alatt annyi pontot dobott, mint addig összesen (4). Ennél is jobb hír volt, hogy a 24. percben Borisov elkövette 4. faultját – a büntetőkből pedig Green megszerezte első két pontját. Ettől függetlenül sokáig szorosan alakult a meccs (25. p.: 59-57), a harmadik negyed végét viszont „megnyomta” a ZTE, és reményt keltő előnnyel (73-64) mehetett pihenni. A záró játékrész elején felzárkózott a DEAC (74-71), majd hazai oldalon az addig csupán 4 pontos Ware percei következtek: labdalopás, 2+1-es akció, tripla és Dugat támadó hibára kényszerítése is belefért ebbe (35. p.: 84-71). A folytatásban egyik végletből a másikba estek a küzdők, hiszen 87-73 után a DEAC jött fel 89-86-ra, majd egy perc alatt a ZTE lépett el 96-86-ig. Az utolsó két percen belül voltunk már ekkor, és így a hazaiak nagyjából el is döntötték a meccset. A ZTE a végén az est legnagyobb különbségét alakította ki a hitehagyott ellenféllel szemben.

Bencze Tamás: „Nagyon fontos volt ez a győzelem, az elmúlt meccseken is többször jártunk már közel a sikerhez, de nem tudtuk átlépni az árnyékunkat. Elsősorban a lepattanócsata megnyerése döntött a javunkra, illetve a töretlen küzdeni tudás, ami a reményeim szerint a jövőben is a sajátunk lesz. Egészen addig, míg csak matematikai esélyünk marad a legjobb nyolc közé kerülésre.

Berényi Sándor: ”Gyakorlatilag végig vezetett a ZTE, és bár többször sikerült felzárkóznunk, a kulcsdobásokat elrontottuk. A legutóbb, amikor nyertünk Egerszegen extrán céloztunk, ma viszont pocsékul. A hazai siker megérdemelt, de a végén kialakult különbséget túlzónak érzem.„