ZTE KK–Szolnok: patinás klubok presztízsmeccse

Hétközi mérkőzéssel folytatja bajnoki szereplését a Zalakerámia-ZTE KK NB I A-csoportos férfi kosárlabdacsapata. Az 5. forduló keretében csütörtökön (18.00) az immár Szolnoki Olajbányász KK néven szereplő Tisza-parti együttest fogadja.

A szolnokiak kerete a tavalyihoz képest jelentősen átalakult, kulcsjátékosok távoztak, s gyengébb együttesre taksálják a jelenlegi szolnokit, mint a korábbi pár évben látottat. Dragan Aleksic csapata azonos mutatóval (2 győzelem, 2 vereség) érkezik Egerszegre, mint a zalaiaké. Mindketten győztek a legutóbbi fordulóban, az Olaj a jelentősen megerősített DEAC-ot verte biztosan (80-62), míg a ZTE KK idegenben, Sopronban örülhetett (85-78).

Összesen 12 bajnoki címet birtokol a csütörtöki két mérkőző fél (8 szolnoki, 4 egerszegi arany), a Szolnok ebben az évtizedben hatszor (legutóbb tavaly előtt) ünnepelhetett bajnokságot, így két patinás klub csatája következik. De más lesz-e ez a meccs, mint a korábbi évek ZTE–Szolnok derbije?

– Tény, hogy a Szolnok magyar magja gyengült, hiszen Benke Szilárd, Tóth Ádám és Vojvoda Dávid sincs már velük, de persze így is van három válogatott kerettag játékosuk – mondta a felvetésre Bencze Tamás, a ZTE KK vezetőedzője. – Ami pedig a külföldieket illeti, szerintem a mostani légiósai legalább olyan jók, mint akik az elmúlt években erősítették csapatukat. Összességében a keretük gyengült, ezért a csapatuk játéka is hektikusabb, de azért ez még mindig egy erős Szolnok.

Sopronban győzött a ZTE KK, ami az Oroszlány elleni vereség után a lehető legjobbkor jött a kék-fehéreknek. A szakvezetőt arról is kérdeztük, mi az, amit a Sopron elleni meccsből leginkább át kellene menteni a csütörtöki összecsapásra?

– Valóban nagyon jól jött most a siker, de az első félidőben még nem találtuk a ritmust – hallottuk Bencze Tamástól. – A védekezésváltásunk után változott meg minden, de én a harmadik negyed közepén már éreztem, hogy meglehet a meccs. Kifejezetten jó volt látni Szabó Zsolt játékát. Csütörtökön nehéz meccs előtt állunk, sok múlik azon, hogy mennyiben tudjuk kizökkenteni az ellenfelet a játékából, hiszen ez volt a kulcs Sopronban is. Sok passzal kell játszanunk, van pár dolog, amiben tudjuk, hogy sebezhető a Szolnok, de ehhez még jól is kell dobni. Improvizatív kosárlabdát játszik a Tisza-parti csapat, sok bontással, és ha egy kicsi helyük van, már dobnak is. Gyakorlatilag el is soroltam, mire kell figyelnünk, hogy nyerjünk, hiszen nem lehet más a célunk.