ZTE KK: Simon Kristóf szerint most kellene a közönség

Sima győzelmet aratott a Sopron KC férfi kosárlabdacsapata a Zalakerámia-ZTE KK vendégeként, ami a jelenlegi erőviszonyok ismeretében és a jelenlegi helyzetben nem is akkora meglepetés. Az viszont mindenképpen az, hogy az egerszegiek nem tudták jobban megnehezíteni a vendégek dolgát…

Leírtuk mi is, de másoktól is elhangzott: már annak is örülni kell, hogy a Zalakerámia-ZTE KK utolsó csapatként el tudta kezdeni a bajnokságot. A halasztások, más csapatok ki nem állásai miatt ugyanis nagyon hosszúra nyúlt a kék-fehérek „felkészülése”, így a mostani mindenképpen a nehezebb szezonkezdetek közé tartozik.

A múlt szerdai, kétszeri hosszabbításos Oroszlány elleni sikert követően szombaton a Sopron volt a vendég és az a találkozó elejétől látszott, hogy a vendégeké most valamivel komplettebb csapat. A Sopron gyakorlatilag végig vezetve győzött (93-79). És ebben rejlik a meglepetés. Hogy simán nyert. A ZTE KK-tól nagyobb ellenállásra lehetett volna számítani, sőt, akár győzelemre is, hiszen a Sopron ennyivel azért nem jobb csapat. A különbség sok mindennel eltüntethető, de éppen ez nem volt meg a ZTE KK játékában. Az, hogy Ante Nazor, a ZTE KK vezetőedzője nem volt elégedett, érthető. A mérkőzés után megkérdeztük tőle, mekkora szerepet játszhatott csapata enervált játékában, hogy előtte két nappal kétszeri hosszabbításban nyert. A szakvezető egyértelmű választ adott.

– A fáradt szó nem létezhet egy sportoló szótárában. Ráadásul a mi esetünkben profikról van szó, profi sportolókról. Küzdés és harc van a pályán – hangzott Ante Nazor válasza.

Annyit azért meg kell jegyezni, hogy első számú irányítója nélkül játszott szombaton a ZTE KK, hiszen Tyreek Duren fejsérülés miatt kihagyta a találkozót. Simon Kristóf lépett elő irányítóvá, aki a találkozó után nyilatkozott.

– Azért is kell gratulálni a Sopronnak, mert a hétközi győztes meccs formáját ők átmentették szombatra – mondta a zalaiak játékosa. – Duren nem játszott, de nélküle is felkészültünk, csak támadásban és védekezésben is jobbnak kellene lennünk. Az az igazság, hogy az ilyen mérkőzéseken jönne jól, ha lennének nézők a lelátón, hogy megadják azt a pluszt, amit általában megkapunk tőlük. Most nagyon fontos lenne nekünk a lelátói támogatás. Szünet következik a bajnokságban, ami alatt azt is el kell érnünk, hogy fizikálisan egy szinte kerüljenek a játékosok. Voltak ugyanis kihagyások, ez sem tett jót.

A Zalakerámia-ZTE KK legközelebb december 5-én Szegeden lép pályára, hogy aztán az év utolsó hónapját gyakorlatilag végigjátssza, amikor összesen hét mérkőzés vár rá. Tegyük hozzá, a mostani tervek szerint, hiszen mint látjuk, a helyzet egyik napról a másikra változhat. A szünetben pedig edzőmeccseket vív a ZTE KK, szombaton Szolnokra utazik, majd jövő kedden az Alba Fehérvár jön Egerszegre, természetesen zárt kapus meccsre.