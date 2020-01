ZTE KK: nagy győzelem idegenben!

A férfi kosárlabda NB I A-csoportjában a 18. forduló pénteken kezdődött és a nyitómeccsen a Zalakerámia-ZTE KK együttese a Szolnoki Olajbányász vendégeként lépett pályára. Mindkét oldalon voltak hiányzók, a küzdelmes mérkőzést végül óriásit küzdve a ZTE KK nyerte meg!

Szolnoki Olajbányász – Zalakerámia-ZTE KK 73-78 (20-21, 19-18, 17-24, 17-15)

Szolnok, 900 néző. Jv.: Győrffy, Farkas, Nyilas.

Szolnok: Frank, Cakarun 20, Tucker 25/12, Jones 9, Krstic 3. Csere: Tóth N. 3, Rudner 8/6, Pállai, Kovács P., Taiwo. Vezetőedző: Gasper Potocnik.

ZTE KK: Johnson 20/6, Williams 3/3, Djuric 8/3, Szabó 7, Agafonov 18. Csere: Simon 13/3, Doktor 2, Bagó, Gulyás 7/3. Vezetőedző: Ante Nazor.

Kipontozódott: Bagó (33.), Szabó (35.).

A mérkőzés elején a múlt vasárnap helikopter-balesetben elhunyt, a sportág ikonikus alakjára, az ötszörös NBA-bajnokra, Kobe Bryantra emlékeztek a szolnoki csarnokban ugyanúgy, mint a tengerentúlon: a ZTE KK és a Szolnok is lefuttatta első támadóidejét… Hiányzó mindkét oldalon volt, a hazaiaknál Juhos Levente, Darwin Davis és Terrell Price esett ki, vírusos betegsége miatt pedig a ZTE KK irányítója, Justin Bibbins maradt otthon.

A ZTE KK nagyon jól kezdte a mecset, hiszen vezetett (4-11), ám a Szolnok szép lassan megkezdte a felzárkózást, viszont sikerült megtartani az előnyt, de sokkal kisebb lett már a különbség (15-16). A találkozó 8. percében aztán a ZTE KK cserélt, Williamset hívta le, aki nem volt hajlandó elfogadni Ante Nazor felé nyújtott kezét, a horvát szakvezető pedig az öltözőbe küldte amerikai légiósát. Újabb játékos esett ki a zalai rotációból, bár ez elkerülhető lett volna… Úgy tűnt, hogy a kényszer-megoldásokat a ZTE kezelte jobban, hiszen újra ellépett pár ponttal (23-28), de a szolnokiak újra változtattak a játékukon. Tucker hármasával egyenlítettek, de a zalaiak nagyon keményen harcoltak (32-32) és nem engedték, hogy a Szolnok átvegye az irányítást.

A „nulláról” kezdték a második félidőt (39-39) a csapatok, sok volt a vita, de vezetett a ZTE KK (43-49), és ebből erőt meríthetett a folytatásra. Ám, nem volt könnyű dolga, hiszen a Szolnok folyamatosan próbált letámadni, és nyomást helyezni az egerszegiekre. Agafonov négy személyivel pihenni kényszerült, de működött a zalaiak taktikája, és Szabó pontjaival újra hat lett közte (55-61). Inkább küzdelmes volt ez a mérkőzés, mint látványos, de mindez abból is adódott, hogy sok volt hiányzó, így nem a megszokott játékát valósíthatta meg a két csapat. Az utolsó negyedet a ZTE KK továbbra is előnyből kezdhette (56-63), fogyott az idő, gyűltek a faultok. Hazai oldalról Kovács Pétert kiállították reklamálása után, tovább fogytak a keretek, de ez egy ilyen mérkőzés volt… Az utolsó öt percet is előnyből kezdte a ZTE KK (64-70), Bagó és Szabó kipontozódott, ám ezt is „túlélte” az egerszegi csapat. Na, meg óriásit küzdött. Gulyás pontjával négy lett közte (70-74), aki aztán labdát szerzett, és már csak visszahúzni tudták. Mindkét büntetőjét bedobta, és ezzel eldőlt a mérkőzés: győzött a ZTE KK, amely hatalmas küzdelemben győzött idegenben!

