ZTE KK: lassan véget ér a karantén

Szerdán a férfi NB I. A csoportban is fordulót rendeznek, de továbbra is a Zalakerámia-ZTE KK nélkül. A múlt hét elején derült ki, hogy a kék-fehér kosarasok hat játékosa is elkapta a koronavírust, és a csapat ezek után legkorábban csütörtökön állhat munkába.

A ZTE KK nem léphet pályára, amíg a fertőzésen átesett játékosok újabb negatív tesztje után el nem telik négy hét. Két edzés után egyébként karanténba vonultak az egerszegiek negatív teszttel rendelkező játékosai is. Stárics Kornél ügyvezetőt kérdeztük kedden: van-e már támpont arra nézve, hogy a csapat mikor kezdheti el a bajnokságot. – Ha minden rendben lesz, akkor a november 14-re kisorsolt, Sopron elleni mérkőzésünk lehet az első, amit lejátszunk – árulta el az ügyvezető, de hozzátette: még egy szempontot figyelembe kell venniük. – Utána a válogatott mérkőzései miatt szünet lesz a bajnokságban, akkor lehetne pótolni mérkőzéseket, de konzultáltunk Sztojan Ivkovics szövetségi kapitánnyal, aki ismét számítana a keretben Szabó Zsoltra. Egyik kulcsjátékosunk és csapatkapitányunk nélkül viszont nem szeretnénk játszani, így december elejétől tudjuk majd pótolni az addig elmaradt találkozóinkat. Ez tehát a tervezet, de továbbra is sok a bizonytalan tényező. A ZTE KK mellett a Falco KC, az Alba Fehérvár, a Körmend és a PVSK sem kezdte még el a bajnokságot, aminek szerdán már a 4. fordulója következik.