A ZTE KK hiába hajrázott jól, kikapott az Alba Fehérvártól

A férfi kosárlabda NB I A-csoportjában pénteken eset rendezték az Alba Fehérvár – Zalakerámia-ZTE KK találkozót. Az egerszegiek az elején nagy hátrányba kerültek, s hiába jöttek fel a végén, jobb volt az Alba és nyert.

Alba Fehérvár – Zalakerámia-ZTE KK (31-20, 21-19, 24-23, )

Székesfehérvár, 1400 néző. Jv.: Kapitány, Pálla, Boros.

Alba Fehérvár: Hill 3, Trevis 22/15, Harris 8/6, Lóránt P. 22/9, Keller Á. 9/6. Csere: Horton 10, Kovács Á. 5/3, Pointer 6, Filipovity 8/6, Keller I. 5/3 Vezetőedző: Branislav Dzunic.

ZTE KK: Kinney 10, Vaughn 8/6, Benke 16/6, Szabó Zs. 7/3, Radic 28/12. Csere: Mohácsi 9/9, Horváth Á. 6/6, Mikovic 2, Kis R.

Vezetőedző: Bencze Tamás.

Kipontozódott: Kinney (40.).

Az elmúlt bajnoki szezonban a két csapat elődöntőt vívott egymással, amiből az Alba került ki győztesen és végül a bajnoki címet is megszerezte, míg a ZTE KK később bronzérmes lett. Ebből kiindulva rangadó következett pénteken, amikor is a zalaiaknál már bevethető volt a héten érkezett új szerzemény, a montenegrói Milivoj Mikovic.

Rangadó ide vagy oda, azért az Alba Fehérvár számított a találkozó esélyesének, hiszen a címvédő erre a szezonra ismét bajnokesélyes együttest épített. Amely két hármassal nyitott, ekkor érkezett először zalai válasz, s összességében kiegyenlített volt a találkozó (5. p.: 14-12). Meglehetősen sok volt a kinti rádobás, s ebből egyértelműen a hazaik a jöttek ki jobban. A 8. percben ugyanis már 27-14-re vezettek úgy, hogy már hat triplájuk is célba ért. Bencze Tamás pályára küldte az új szerzeményt, Mikovic-ot, de nem javult csapata védekezése. A ZTE KK mintegy hatvan fős tábora nem lankadt, biztatta övéit, hogy aztán újra „egymásra találjon” Keller Ákossal, a hazaiak centerével… Az egerszegiek játéka valahogy nem akart összeállni, sok kísérlet maradt ki, és a hazaiak több tiszta helyzetet is ki tudtak alakítani (39-23). Messze járt a ZTE KK attól, hogy legyen esélye a bravúrra, mint egy hete Pakson, s amikor Radic ziccere kimaradt, majd Keller Iván két ember között szerzett remek kosarat, 46-25-nél Bencze Tamás időt kért. Végleg elúszni látszott a meccs, s minden tekintetben jobb volt az Alba

A második félidő elején jobban kapta el a ZTE KK, Mohácsi hármasával újra tízen belülre ért (56-47), de gyorsan lehűtötte a zalai reményeket Trevis hármasa. Következett egy kevés pontot hozó időszak, de az Alba stabilizálta előnyét (69-51), s kétségtelenül jól jöttek a zalaiaknak a negyed végi hármasok, hogy ne szakadjanak le jobban (76-62). Egerszegi részről innen kellett volna egy huszáros hajrát kivágni, fel is jöttek a vendégek (79-71), védekezésük keményebbé vált és elmaradtak a hazai kosarak is (35. p.: 83-76). Amikor kellett, akkor az hazaiak találtak be, s ugyan a ZTE KK innentől már végig ott maradt az Alba nyomában, de játéka nem volt annyira kemény ezen az estén, hogy fordítani tudjon, hiába dobott Radic négy triplát. AZ Alba Fehérvár megérdemelten nyert.