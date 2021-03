ZTE KK: Heinrich Róbert pécsi vereséggel vette át újra a vezetőedzői posztot

Tavaly októberben, a bajnokság első fordulójában kellett volna lejátszani a férfi kosárlabda élvonalban a szombat este megrendezett PVSK – ZTE találkozót. A vendégek nyilván örülnének, ha tényleg még csak ott tartanánk, nem pedig az alapszakasz utolsó előtti meccsénél. Hiszen történhetne talán minden másként, és egy balul sikerült szezon hajrájához közeledve nem a bennmaradásért küzdene a csapat. A zalaiaknak nagyon kellett volna a győzelem – amire a pécsieknek az első nyolc közé kerülés miatt volt égető szükségük.

PVSK-Veolia – Zalakerámia-ZTE KK 83-76 (22-14, 14-26, 26-23, 21-13)

Pécs, Lauber-sportcsarnok, zárt kapuk mögött. Jv.: Cziffra, Tóth C., Goda.

PVSK: Ruják 17/9, Lewis 12, Carev 5/3, Brkic 14, Budimir 8/3. Csere: Funderburk 21/12, Meleg, Demeter 3/3, Krivacevic 3/3, Dragasevic. Vezetőedző: AndrijaCiric.

ZTE: Duren 18/12, Bonifert, Donaldson 4, Vuko 13/3, Szabó 13. Csere: Wiggs 12/3, Völgyi, Glenn 8, Simon 3/3, Polster 5/3. Vezetőedző: Heinrich Róbert.

A szezon során harmadszor is edzőváltáson átesett ZTE kispadján Heinrich Róbert hétfőtől újra előrébb ült eggyel. Ebben többek közt az volt a jó, hogy irányításával a ZTE decemberben legyőzte már a baranyai együttest.

A Pécs három, a ZTE pedig két triplával nyitott (5. p.: 12-10), majd két eladott labdát időkérés követett a vendégek részéről (6. p.: 16-10). A zalai védekezés javult is valamit a hátra lévő percekre, de a másik palánk alatt továbbra sem sikerült maradandót alkotni. A 14. percig a ZTE-ből csak Duren tudott kettőnél több pontot dobni (8), a zalai összjáték minőségéről pedig sokat mond, hogy az első vendég gólpassz (szintén Duren) is ekkor került a statisztikába. Ettől függetlenül a kék-fehérek előzetes tervei valóra váltak annyiban, hogy szoros maradt a meccs (16. p.: 27-27). Az iram nem volt nagy és a színvonal sem magas, a nagy tét egyik részről sem segítette elő a felszabadult játékot. A 19. percben, Polster lerohanás végén dobott kosarával először vezetett a Zete (32-33), majd a fiatal játékos a nagyszünet előtt dobott egy triplát is, végképp széppé téve az első félidőt (36-40).

Fordulás után egy darabig őrizte a vezetést a ZTE, de aztán Funderburk kevesebb, mint fél percen belül két triplát is dobott, a vendégeknek pedig időt kellett kérniük (25. p.: 52-49). Zalai részről Donaldson, (ez volt az első kosara a meccsen), majd Glenn is zsákolt egyet, ez is mutatta, hogy ismét „munkás” időszak következik a meccsen, fej-fej mellett haladó csapatokkal (28. p.: 57-58). Ha az egyik csapat triplát dobott, a másik arra is rögtön válaszolt, nem eresztették egymást a felek, izgalmas és küzdelmes végjátékos ígérve. De aztán nem így lett. A záró tíz perc 63-62-es ZTE-vezetésről indult, fordulatot ismét egy Funderburk-tripla hozott (33. p.: 67-65). Két perccel később az amerikai légiós újabb távoli bravúrkosarával ezen az estén jelentősnek mondható különbséget alakított ki a PVSK (75-67). A hazaiak frissebbnek tűntek ekkor, a ZTE-nek pedig nem volt fegyvere: támadásait rendre pontatlan dobással, vagy eladott labdával zárta (37. p.: 79-69). Jó volt látni, hogy a ZTE nem adta fel (81-74), de a Pécs ekkor már túl messze volt, a végső dudaszó pedig túl közel. Az eredmény megfelel a papírformának és a látottaknak, az egerszegi híveket viszont nem derítheti jobb kedvre.