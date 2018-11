ZTE KK: hárman pihenőt kaptak

Három légiósa nélkül utazott el a Zalakerámia-ZTE KK férfi kosárlabda csapata Brnóba, ahol szombaton – már biztos továbbjutóként – lép pályára az Alpok Adria Kupa C-csoportjában, utolsó csoportmeccsén.

A hiányzókkal kapcsolatban Bencze Tamás, a ZTE vezetőedzője leszögezte: nem azért döntött így, mert feladnák a győzelem esélyét, más oka van annak, hogy Andriy Agafonov, Bernard Thompson és Dustin Ware nem utazott el pénteken a cseh városba.

– Agafonovot hazaengedtük Ukrajnába, és kedden érkezik vissza, mondjuk így, a kimenőjéről – hallottuk Bencze Tamástól. – Azért utazott haza, hogy találkozzon a családjával, ugyanis karácsonyra nem tudjuk elengedni, hiszen az ünnepi időszakban gyakorlatilag három fordulót rendeznek. Két amerikai kosarasunk pedig azért maradt otthon, mert sokat játszottak az utóbbi időszakban, nekik is kell egy kis pihenés és most láttuk ideálisnak ennek az idejét. S ha már a légiósoknál tartunk, Dmitro Gliebov velünk lesz, egyrészt játszani akart, másrészt az ő családja itt él Egerszegen, így az ünnepeket is együtt tölthetik. Viszont hiába lesznek hiányzóink, a győzelemről nem mondunk le. Jó csapat vendégei leszünk, ezt láttuk Egerszegen is, amikor a Brno nálunk járt. A keret tagjainak az lesz a feladata szombaton, hogy teher nélkül játszva, egyre jobb formát mutassanak. Ami már látszott Sopronban is, s azt szeretnénk, hogy egyre jobb teljesítményt mutassanak a fiatalok, hogy jó kiegészítő emberekként segítsék a csapat munkáját.

A ZTE KK a C-csoportból – függetlenül a szombati végeredménytől – már továbbjutott. Amennyiben Brnóban győzne, akkor szinte biztosan az első helyen. A horvát Skrljevo csapatának – amely jelenleg a második – , még két mérkőzése van hátra a csoportban. Legutóbb Brnóban győzött (73-71), a csoportszakasz zárásaként pedig kétszer játszik a Klosterneuburggal, s az erőviszonyok alapján a horvátoknak áll mindkét összecsapás. Két sikerrel éppen beérnék a zalaiakat.

Ahogy említettük, a ZTE KK pénteken utazott Brnóba, este már nem edzett a csapat a helyszínen, hanem pihent, hogy szombaton a legjobb állapotban legyenek játékosai.

