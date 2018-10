ZTE KK-győzelem az Alpok Adria Kupában

Hosszú idő után játszott ismét nemzetközi kupamérkőzést a Zalakerámia-ZTE KK saját otthonában, hiszen még 1997-ben volt utoljára szereplője valamely sorozatnak a csapat. Az Alpok Adria Kupában hétfőn este a cseh Egoé Basket Brno volt a vendég, a ZTE KK pedig biztosan győzött.

Zalakerámia-ZTE KK – Egoé Basket Brno 88-70 (16-22, 18-9, 33-21, 22-18)

Zalaegerszeg, 1200 néző. Jv.: Kulcsár, Esztergályos, Németh P. (magyarok).

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

ZTE KK: Ware 17/9, Thompson 22, Kis R. 2, Szabó Zs. 16, Agafonov 4. Csere: Papp 6/6, Gliebov 8/6, Durázi 7, Doktor 2, Gulyás 2, Bagó, Farkas A. 2. Vezetőedző: Bencze Tamás.

Brno: Kozina 6, Farsky 6, Nehyba 14/12, Hrabovsky 4, Keely 18/9. Csere: Stegbauer 4, Duvell 7, Kereselidze 3, Jokl 6, Geiger 2, Vasat. Vezetőedző: Dejan Jakara.

Kipontozódott: Agafonov (23.), illetve Kozina (26.).

A hat ország csapatait felvonultató Alpok Adria Kupában 16 együttes négy darab négyes csoportban harcol a továbbjutást jelentő első két helyért. Utána, a legjobb 16 között már egyenes kieséses rendszerben zajlanak a küzdelmek, de ez még odébb van.

A ZTE KK a C-csoportba nyert besorolást, s egy mérkőzésen már a hétfői előtt túljutott, amikor a hónap elején a horvát Skrljevo vendége volt, és Bencze Tamás csapata 83-75-ös vereséget szenvedett. Hétfői ellenfele, a cseh Brno egy győzelemmel és egy vereséggel a háta mögött érkezett Egerszegre, s ez az a sorozat, amelyről már az indulás előtt úgy nyilatkozott Bencze Tamás, a zalaiak szakvezetője, hogy elsősorban a keret fiatal játékosainak nyújt majd alkalmat a tapasztalatszerzése.

Minden bizonnyal a csehek is hasonló cipőben jártak, hiszen kezdő ötösükben csupán egy légiós szerepelt. Kezdetben a ZTE KK vezetett, de aztán a cseheknél éppen az a légiós, aki fent volt – nevezetesen Reginald Keely – öt perc alatt nagyon „megszórta magát”: 10 pontig jutott, együttese pedig vezetett (9-14). A csehek együttese szép fokozatosan kicserélődött a kezdőkhöz képest, de eredeti elképzeléséhez tartva magát, Bencze Tamás is sokat rotálta keretének tagjait. A Brno, ha csak pár ponttal is, de folyamatosan vezetett (14. p.: 22-26). Egészen a félidő hajrájáig, amikor előbb egyenlített, majd Durázi büntetőivel újra a ZTE KK-nál volt az előny (28-26), s innentől már nem is adta ki a kezéből a szünetig (34-31).

Maga a találkozó nem volt egy nagy intenzitású mérkőzés, ami a második félidőt is jellemezte, ugyanakkor unalmas sem. A ZTE KK hazai pályán mindenképpen győzni akart, ez teljesen egyértelműnek tűnt, viszont Agafonov már korán kipontozódott. Az egerszegieknél Thompson nagy kedvvel és ponterősen játszott, a zalaiak biztosan vezettek (52-40), és haladtak első sikerük felé ebben a sorozatban. A ZTE KK a harmadik negyedben 33 pontot dobott, ami jelzi, hogy az ellenfélnek éppenséggel nem a védekezés volt az erőssége, majd a záró tíz perc elején az egerszegiek elléptek már 15 ponttal is (70-55). Ami előre vetítette későbbi sikerét és csak a különbség volt a kérdés, ami a végére meggyőzővé vált.

A ZTE KK tehát megszerezte első győzelmét az Alpok Adria Kupában, szombaton pedig egy vérbeli rangadó vár rá: szombaton a Falco KC vendége lesz az egerszegi alakulat.