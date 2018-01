ZTE KK: elköszönnek Jeffers-től, Kinney szerződése a szezon végéig szól

A Zalakerámia-ZTE KK férfi kosárlabda csapata kezdeményezte szerződése felbontását amerikai kosarasával, Maurice Jeffers-szel, ugyanakkor véglegesítette James Kinney szerződését a szezon végéig.

Kezdjük ez utóbbi hírrel. James Kineny novemberben csatlakozott a Zalakerámia-ZTE KK-hoz, ám előtte fél évig nem játszott, hiszen kézműtéte után a rehabilitációját végezte. Éppen ezért a klub döntése volt, hogy James Kinney hosszabb próbaidővel kezdte meg a munkát, ami december 31-én lejárt. Játékával viszont ezidő alatt is bizonyította, hogy a ZTE KK csapatának segítségére van, gyakorlatilag vezéregyénisége lett a csapatnak.

– Elégedettek vagyunk James Kinney munkájával és teljesítményével, ezért nem volt kérdéses szerződésének véglegesítése – fűzte hozzá a hírhez Stárics Kornél, a ZTE KK ügyvezetője, így Kinney a szezon végéig marad.

Maurice Jeffers esete egészen más. A nyáron érkezett amerikai kosaras szezon végéig szóló szerződéssel rendelkezik, amit most a klub szeretne felbontani. Mint a ZTE KK oldalán olvasható, ennek közös megegyezéssel történő felbontását kezdeményezi a klub a játékos ügynökeinél. Egyúttal az amerikai játékost január elsejétől felmentették a munkavégzés alól, a háttérben kizárólag szakmai okok állnak.

– Jefferst nem sikerült beillesztenünk a játékrendszerünkbe sem védekezésben, sem támadásban. A hozzáállásával, akaratával nem volt gondunk, egy kiváló embert ismertünk meg a személyében – nyilatkozta Bencze Tamás vezetőedző, aki érdeklődésünkre azt is elmondta: egyelőre nem terveznek új játékost szerződtetni.

A már a felnőtt csapattal edző, korosztályos válogatott, négyes poszton használható Kovács Benedek a tréningeken már bizonyított és sokat segít a csapat felkészülésében. A fiatal játékossal a cél nem lehet más, mint hogy éles mérkőzéseken is bevethetővé váljon.

Jeffers esetében persze felmerülhet, hogy a közös megegyezéssel történő szerződésbontás mennyi ideig húzódhat el, hiszen éppen ennek a szezonnak az elején, hasonló történt Rayshawn Simmons-szal is. Annak a történetnek azért voltak nem minden részletében vitamentes szakaszai… Stárics Kornél, a ZTE KK ügyvezetője kérdésünkre elmondta, remélik, Jeffers-szel és ügynökével gyorsabban megegyeznek, s a helyzet is más. A mostani időszak az, amikor a csapatoknál elkezdődik a „mozgás”, a játékoscsere, így az amerikai fiú – aki ráadásul a magas posztokon bevethető – is gyorsabban találhat új állomáshelyet. Új játékos érkezésén egyelőre nem gondolkoznak.

A Zalakerámia-ZTE KK legközelebb pénteken, a Kecskemét vendége lesz.