ZTE KK: derbi az ősi rivális Körmend ellen

Bencze Tamást, a Zalakerámia-ZTE KK férfi kosárlabdacsapatának vezetőedzőjét szombatig kizárólag a 18 órakor kezdődő ZTE-Körmend derbi érdekli, és minden más csak azt követően kerülhet előtérbe.

A szombaton 18 órakor kezdődő Zalakerámia-ZTE KK- Egis-Körmend rangadó mindkét fél táborának fantáziáját megmozgatja, és nem meglepetés, hogy telt ház várható a Zalakerámia sportcsarnokban. Pénteken délelőtt viszont még csendes volt az aréna, a ZTE NKK női csapatának tagjai dobóedzésük végén jártak, a ZTE KK férfi kosarasai eközben nyújtottak, készülve az edzésre. Bencze Tamásnak, a csapat vezetőedzőjének így volt ideje a szombati derbiről nyilatkozni. A béke és nyugalom pedig csak látszólagos volt, merthogy:

– Nagyon készülünk! – vágta rá Bencze Tamás, amint a csapat hangulata felől érdeklődtünk. – Ez a mérkőzés mindig kiemelt találkozó, függetlenül attól, hogy a két csapat éppen milyen pozíciót foglal el a tabellán. A Körmend most a második, ez mindent elmond az erejéről, ráadásul az EuroCup-ban is továbbjutott. Komplett csapat egy jó edzővel és jó játékosokkal, ennél jobban nem tudnám jellemezni szombati ellenfelünket.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A szombati meccsen fontos szerepe lesz a védekezésnek

A ZTE KK a 6. helyezett jelenleg és az öt közé kerülésre van esélye. Ám ez még odébb van, Bencze Tamás pedig arról is beszélt, hogy a négy helyezési szám között azért nincs ekkora különbség.

– Az utóbbi hetekben mutatott játékunk már kezd hasonlítani arra, amit a szezon elejétől vártam, s ez alapján is optimisták lehetünk – vélte a szakvezető. – A legutóbbi két találkozónkon ugyan nem a Real Madridot vertük, hanem a Jászberényt és a MAFC-ot, de meggyőzők voltunk. Azt gondolom, hogy szombaton nem lesz nagy különbség, s ez alapján bármi lehet. Mindenki tisztában van vele, hogy mit jelent ez a meccs, nem kell senkinek sem elmagyarázni. A Körmendnél nem lesz elég egyénileg kikapcsolni pár kulcsembert, de persze súlyozni kell, például ott van Ferencz Csaba is, aki nagyon jó szezont fut. Ennél több kell, vagyis a csapatvédekezés terén szükséges nagyon egységesnek lenni.

Kemény hét vár a csapatra

Felvetettük, hogy kemény hét elé néznek, hiszen a Körmend-meccs után a jövő héten következik a Magyar Kupa nyolcas döntője, s akár három meccset is játszhatnak…

– Most nem foglalkozunk semmi mással, hogy mi lesz később, csak a Körmend elleni találkozóval – szólt Bencze Tamás határozott válasza. – Az a Magyar Kupa lesz, nekünk viszont most szombaton kell győzni. Ez a cél, hisz egy sikerrel a közvetlen riválisainkkal szemben is lépéselőnyt szerezhetnénk. Sajnos Ivica Radic a héten beteg volt, két napot abszolút nem edzett, egy vírus támadta meg. Most már itt van, de legyengült, így örülni fogok, ha a meccsre nyolcvan százalékos állapotba kerül. Ám nem foglalkozunk problémákkal, csak a szombati cél érdekel bennünket, az pedig egyértelmű.

A mérkőzés iránti érdeklődéssel nincs gond, péntek délutáni információnk szerint elővételben gyakorlatilag elfogyott a jegyek nagy része. Szombaton a sportcsarnok pénztárainál valószínűleg már csak az a háromszáz belépő vár majd gazdára, melyet visszatartottak, hogy a helyszínen is legyen még lehetőségük jegyhez jutni azoknak, akiknek erre elővételben nem volt alkalmuk.