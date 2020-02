ZTE KK: A meglepetések fordulója volt

Bravúros győzelmet aratott a Zalakerámia-ZTE KK NB I A csoportos férfi kosárlabdacsapata pénteken a Szolnok otthonában, s mintha csak ez lett volna a „jel” a 18. forduló további, szombati találkozóira… Sorra születtek a meglepetések, a legnagyobb az Oroszlányé, amely legyőzte a Falco KC-t.

Meglepetésekből nem volt hiány, az Oroszlány például Eric Washington utolsó másodperces hármasával verte a Falco KC-t. Ám nem kis bravúr volt a PVSK sikere a Körmend otthonában, vagy a DEAC győzelme Pakson, illetve a Kecskemét sikere az Alba Fehérvár otthonában. A tabella most végképp összesűrűsödött, ezért jött nagyon jól a ZTE KK sikere Szolnokon.

Ami abból a szempontból nem volt éppen hétköznapi, hogy mindkét oldalon voltak hiányzók, nem is kevesen. Az egerszegiek jöttek ki ebből jobban, talán ezért, mert náluk több tapasztaltabb kosaras maradt végül bevethető. Ám most jöttek a pluszok is a kispadról. Mondjuk ki: végre. Mert ez (is) hiányzott korábban. Simon Kristóf és Gulyás Máté játéka sokat jelentett, s kijelenthető: nélkülük nem sikerülhetett volna. Meg a többiek nélkül sem. Ante Nazor, a ZTE KK vezetőedzője jogosan nyilatkozta azt: inkább az akarat diadala volt ez a siker és a csapatszellemé.

A ZTE KK horvát edzője pedig meglépett egy merészet, ugyanis a találkozó elején az öltözőbe parancsolta Dirk Williams-et, aki lecserélésekor nem fogadta el a felé nyújtott kezet. Ne feledjük, az irányító Justin Bibbins betegség miatt eleve kiesett, Ante Nazor pedig az egyik legponterősebb kosarasáról mondott le Williams elküldésével. Arra, hogy mi történt, Ante Nazor a meccs után annyit felelt: játékosa nem állt készen a meccsre… Diplomatikus megfogalmazás, de biztosan lesz még erről szó. Stárics Kornél, a ZTE KK ügyvezetője érdeklődésünkre elmondta, mindkét felet meghallgatja a történtekről, és ha lesz következménye a dolognak, azt nyilvánosságra hozzák.

A 18. forduló teljes eredménysora: Szolnok–Zalakerámia-ZTE KK 73-78, Jászberény–Szeged 81-75, OSE Lions – Falco KC Szombathely 87-84, Sopron KC– Kaposvári KK 101-96 – kétszeri hosszabbítás után, Alba Fehérvár–Kecskemét 80-90, Paks-DEAC 74-75, Körmend – PVSK 79-80.

Férfi NB I A-csoport

1. Falco KC 18 16 2 1557-1316 0.944

2. Körmend 18 14 4 1521-1355 0.889

3. Paks 18 12 6 1546-14450.833

4. Alba Fehérvár 18 10 8 1608-15910.778

5. Szolnok 18 10 8 1443-1381 0.778

6. PVSK 18 10 8 1516-1527 0.778

7. DEAC 18 10 8 1480-1483 0.778

8. ZTE KK 18 9 9 1534-1563 0.750

9. Oroszlány 18 8 10 1473-1465 0.722

10. Kecskemét 18 8 10 1412-1483 0.722

11. Kaposvár 18 7 11 1493-1491 0.694

12. Sopron 18 7 11 1435-1457 0.694

13. Szeged 18 3 15 1437-1628 0.583

14. Jászberény 18 2 16 1235-1505 0.556