ZTE KK: a kék-fehérek öt légióssal készülnek az új bajnokságra

Öt légióssal kezdi majd meg az új szezont a Zalakerámia-ZTE KK NB I/A-s férfi-kosárlabdacsapata. A kiválasztott külföldiek a korábbi években megszokotthoz képest jóval korábban csatlakoztak a zalaiak keretéhez.

Augusztus 19-én érkezett meg Egerszegre a szerb Zarko Djuric és az amerikai Dirk Williams, majd másnap futott be a tengerentúlról Emmanuel Ubilla és Reginald Johnson, illetve az Ukrajnából visszatérő Andrij Agafonov – tájékoztatott Stárics Kornél, a zalai klub ügyvezetője. A játékosok a napokban esnek át a kötelező orvosi vizsgálatokon, de közben már ismerkednek a csapattal és a környezettel. A ZTE KK augusztus elején kezdte meg a felkészülést a magyar kerettel, míg a légiósokkal kiegészülve szerdától gyakorol a gárda.

Simon Kristóf rehabilitációja jól halad, könnyített edzéseket végez, szeptember végétől pedig már szinte minden gyakorlatot csinálhat teljes intenzitással.

A külföldieket Bencze Tamás vezetőedző tudatosan válogatta, hiszen szerette volna megerősíteni a csapat védőjátékát, és a támadásszervezésben is sokkal pontosabb és gyorsabb játékot szeretne látni az új bajnokságban. Így esett az egerszegiek választása a rutinos irányítóra, Ubillára, illetve kaposvári csapattársára, Johnsonra. A palánk alatti játék erősítésére érkezett Djuric, aki Agafonovval alkothat remek párost, míg a 3-4-es pozícióban az atletikus Williams lehet a ZTE KK hasznára.

És hogy miért „hozták előre” a légiósok csatlakozását? A kérdést Bencze Tamásnak tettük fel.

– Két okot is tudok mondani erre – hangzott a válasz. – Egyfelől a megszokottnál egy héttel korábban kezdődik a bajnokság is. Illetve jó lenne, ha az új csapat a lehető legkorábban összeállna, és a légiósoknak is elegendő idejük lenne elsajátítani a játékot, a taktikai repertoárt.

A Zalakerámia-ZTE KK első felkészülési mérkőzését augusztus 30-án játssza a Sopron KC ellen, hazai környezetben. Még egyeztetés tárgyát képezi, hogy zárt vagy nyitott kapuk előtt találkoznak-e a felek. Szeptember 8-án a bajnok Falco KC jön Zalaegerszegre, ezt a mérkőzést a vasiak kérésére biztosan közönség nélkül bonyolítják le. Aztán következik a hagyományos, hazai rendezésű Göcsej-kupa.