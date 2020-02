ZTE KK: A felek lezárták a szolnoki esetet

Hétfőtől már a következő, Paks elleni találkozójára készül a Zalakerámia-ZTE KK férfi-kosárlabdacsapata, ám volt még egy „elvarratlan” szál a pénteki szolnoki mérkőzéssel kapcsolatban.

A történet ismert, mi is beszámoltunk róla, ráadásul a televízió által sokan láthatták a Szolnok–ZTE KK-találkozón, ahogy Ante Nazor az öltözőbe küldi játékosát. Dirk Williams nélkül is nyert a ZTE KK (78-73), ami nagy fegyvertény volt. Stárics Kornél, az egerszegiek ügyvezetője is szeretett volna az érintettektől tájékozódni az afférról, ami megtörtént (a lecserélt kosaras nem ment oda az edzőhöz, aki az öltözőbe parancsolta). Hétfőn az ügyvezető a következőről számolt be, amikor erről érdeklődtünk:

– Minden érintettel beszéltem, továbbá Ante Nazor vezetőedzőnk, valamint Dirk Williams is leült egymással tisztázni a dolgokat. Megbeszélték, hogy a jövőben nem történik hasonló eset, Williams elnézést kért. A felek ezzel lezárták az ügyet és mi is – közölte Stárics Kornél.

Egyébként így van jól, hiszen jobb az újabb mérkőzésre koncentrálni. A ZTE KK szolnoki sikere nagyon jól jött, szombaton pedig a Paks érkezik Egerszegre, amely jelenleg a harmadik. Tartalékolni nem kell, hiszen a hét végi forduló után csaknem egy hónapos szünet következik a férfiaknál a válogatott soron következő Eb-selejtezői miatt.