ZTE Fieszta: döntetlen a ciprusiak ellen

Szombaton rendezték meg a hagyományos ZTE Fiesztát, a ZTE FC labdarúgó csapatának bajnoki főpróbáját egy héttel az NB I. nyitánya előtt, amit megelőzően kiderült, hogy Sallói István, az egerszegiek sportigazgatója távozik a klubtól.

Kora délután a klub hivatalosan bejelentette, hogy távozik Sallói István sportigazgató, aki 2018 óra töltötte be ezt a posztot a kék-fehéreknél.

A klub honlapján olvasható cikk szerint szóbeli megállapodása volt a ZTE FC-nek és Sallói Istvánnak a folytatásról, ám a szakember másutt folytatja.

A sportigazgató pótlásáról az alábbiakat mondta Végh Gábor, a ZTE FC elnöke a klub honlapján:

– Köszönjük az elmúlt három év munkáját! Sajnálom, hogy a jövőben már nem dolgozik velünk, de a Zete nem lehet B opció! Bízom benne, hogy megtalálja számításait és örömmel emlékszik vissza a közösen elért sikerekre.Mivel szóbeli megállapodásunk volt a folytatásról, ezért váratlanul ért a helyzet engem is, de rögtön elkezdtünk dolgozni azon, hogy megfelelően pótoljuk őt. Az élet nem állhat meg, töretlenül dolgozunk a szakmai stábbal az erősítéseken. Hamarosan további igazolásokat jelentünk be!

Szinte ugyanebben az időpontban a Nemzeti Sport honlapján jelent meg az az információ, hogy Sallói István követheti az FC Fehérvár sportigazgatói posztján a múlt héten távozott Kovács Zoltánt. Ami teljesen logikusnak tűnik, hiszen Sallói István 12 évet futballozott Székesfehérváron a Videotonban, a kötődése pedig elvitathatatlan a fehérváriakhoz.

Mindenesetre, ha így lesz – hivatalosan még nem jelentett be semmit a fehérvári klub – akkor a jövő vasárnapi ZTE FC -FC Fehérvár bajnoki nyitány pikáns lesz… Hiszen, Sallói az első fordulóban mindjárt az ellenfél „soraiban” térhetne vissza. Majd meglátjuk.

A ZTE Fieszta délután, a ZTE FC II. NB III-as csapatának és a szlovén NK Nafta Lendava csapatával találkozott a stadion mögötti „ketrecben”. Győztek a szlovénok 3-1-re.

Bent, a ZTE-stadionban pedig már hangoltak a kezdésre a ZTE és a Haladás öregfiúi. Méghozzá, vadonatúj gyepen, hiszen a stadion gyepszőnyegét a nyári szünetben teljesen kicserélték. Mindkét oldalon ismert egykori futballisták készülődtek. A teljesség igénye nélkül, a vasiaknál Németh Gábor, Seper Ákos, Balassa Péter, Sipos Norbert, Vidóczi József is pályára lépett, míg hazai oldalon Vlaszák Géza, Sebők Jószef, Péter Zoltán, Galántai Tibor, Molnár Balázs, Kocsárdi Gergely, vagy éppen Sorin Botis megmozdulásai örvendeztették meg a közönséget. A meccsen egy gól született, Marian Sluka szabadrúgása talált utat a kapuba. A nap szpíkere, az ismert sportriporter, Horti Gábor szóvirágai pedig közben jól elszórakoztatták a nézőket…

A nap fő mérkőzését a ZTE FC és a ciprusi AEK Larnaca összecsapása jelentette. Mint megírtuk, Waltner Róbert, a ZTE FC vezetőedzője a héten egy sportbalesetet szenvedett, elszakadtak a szalagok a bokájában, így ő begipszelt lábbal foglalt helyet a kispadon.

ZTE FC – AEK Larnaca 0-0

ZTE Aréna, 700 néző.

ZTE FC: Demjén (Gyurján) – Serafimov, Kálnoki-Kis, Bobál D. (Sebestyén), Gergényi – Bedi (Tajti), Sankovic – Milovanovikj (Halilovic), Koszta (Meshack), Babati (Skribek) – Zimonyi (Szalay). Vezetőedző: Waltner Róbert.

AEK: Toumpas – Christofouru, Gonzales, Milicevic, Garcia – Mamas, Spirovski – Anastasiu, Makris, Fereira – Derbyshire. 2. félidő: Martinez – Fernandez, Thandi, Milicevic, Egglezou – Siatas, Kalaitis, Ledes, Barrera – Olatunji, Naoum. Vezetőedző: David Catalá.

A mérkőzés előtt az egerszegi játékosokat egyenként szólították a pályára, hiszen mégiscsak egy szezon előtti rendezvényről volt szó, ami arra volt hivatott szolgálni, hogy a szurkolók megismerkedjenek kissé az „új” csapattal, hiszen a keret frissült a nyáron.

A ciprusi bajnokság legutóbbi ötödik helyezett csapata volt a szombati vendég, melynek soraiban ott volt a Ferencvárosban is megfordult Stefan Spirovski. Amúgy eléggé nemzetközi alakult, nagyon erős spanyol vonallal, ami a játékukon is látszott. Összességében kiegyenlített első félidőt láthattunk, volt, hogy a ciprusiak járatták többet a labdát, máskor a ZTE tűnt kezdeményezőbbnek, mindenesetre nagy helyzet nem adódott, de voltak szép támadások is.

A szünetben Végh Gábor , a ZTE FC többségi tulajdonosa a klub csapatainak legjobb játékosait köszöntötte.

A második félidőre a ciprusiak gyakorlatilag sort cseréltek, míg Waltner Róbert csak egy helyen változtatott. Az egerszegiek próbálták gyorsítani a játékukat, volt is egy nagy helyzet, amikor a kapus bravúrral védett. A ZTE hosszabb labdákkal próbálkozott, így voltak már elfutások a széleken is, a 73. percben pedig már sokan bent látták Koszta éles szögből ellőtt szabadrúgásánál a labdát (akik vonalban voltak esküdtek rá, hogy bent is volt), de a játékvezetői hármas úgy látta, hogy a kapus még a gólvonal előtt tisztázott.

Egyébként mozgalmas volt a játék, talán még nem bajnoki iramú, de nem is unalmas. Közben Waltner Róbert is cserélt és ezek mutatták, kik azok az alapemberek, akiket már pihentetni szeretne a jövő heti nyitány előtt.

Gól végül nem született, a ZTE FC legközelebb már élesben lép pályára, amikor jövő vasárnap a bajnoki nyitányon a MOL Fehérvár FC-t fogadja. A stadionban pedig szombat este tűzijátékkal ért véget a program.