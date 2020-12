ZTE FC: Zimonyi Dávid mesébe illő útja a megyeiből az NB I-ig

Zimonyi Dávid hirtelen bekerült a hazai futballköztudatba. A ZTE FC 22 éves támadója kis túlzással a „semmiből” jött, a DVTK elleni győztes mérkőzés óta viszont mindenki vele foglalkozik.

Zimonyi Dávid a tavasszal, a pandémia kitörése után került az egerszegiekhez, akik ellen előtte februárban, a Magyar Kupában villogott, akkor még a Lipót SE színeiben. Gólokat lőtt, aztán leigazolta a ZTE FC, és az ősszel előbb csereként, majd immár három találkozón kezdőként lépett pályára. És lőtt is gyorsan négy gólt…

A DVTK ellen 3-1-re megnyert szombati találkozón duplázott és olyan erényeket mutatott, amelyekkel joggal zsebelheti be a dicséreteket.

Boér Gábor, a ZTE FC vezetőedzője korábban is elmondta már, hogy ösztönös tehetségről van szó Zimonyi esetében. Aki ért a góllövéshez, kellően rámenős és robbanékony is. Amiért most a támadó még inkább a középpontba került, az az, hogy nem valamely akadémiáról érkezett, hanem egy NB III-as állomás közbeiktatásával a megyei bajnokságból. A Kimle–Mosonmagyaróvár–Lipót „háromszögből” került elő, hiszen a kimlei fiatalember az MTE 1904 utánpótlásából került Lipótra, ahol szó szerint elkezdte gyártani a gólokat.

– Tényleg népszerű lettem hirtelen, de a földön kell maradni, akkor is, ha tényleg mesébe illő a történetem – mondta megkeresésünkre Zimonyi Dávid. – Viszont az is igaz, hogy sokat dolgoztam azért, hogy egyáltalán itt lehetek a ZTE-nél. Azt is tudtam, hogy fel kell vennem a ritmust az NB III. után.

Idekerüléséről annyit mondott: fel sem merült benne, hogy máshova igazoljon.

– Mindenképpen ide akartam jönni – említette. – A Lipót SE és a ZTE tulajdonosa nagyon jó, baráti viszonyban van, az egerszegiek hívtak, a legnagyobb örömömre. Ki akartam próbálni magam az NB I-ben, mert kíváncsi voltam, hogy mire lehetek képes ezen a szinten. Tisztában voltam vele, hogy semmi biztosíték nincs arra, hogy játszani is fogok, de most mondhatjuk, hogy elkaptam a fonalat, aminek örülök. És nagyon örülnek ennek az otthoniak, a családom és a barátaim is. Szerintem sokan lettek a ZTE szurkolói onnan is.

Zimonyi Dávid remek teljesítménye mellett a ZTE FC együttese is nagyon jól játszott szombaton Diósgyőrben. Ahogy tudósításunkban is írtuk, kétség sem férhetett a zalaiak győzelmének jogosságához. A duplázó támadó mellett Szánthó Regő szerezte a ZTE harmadik találatát, és említsük meg Zoran Lesjak nevét is. A védő ismét hatékonyan segítette a támadásokat, és gólpasszt adott Szánthónak. A ZTE FC jó formába került, ez most már egyértelmű, ami tényleg jó lenne, ha kitartana szerdáig.

A kék-fehérek akkor pótolják az Újpest elleni elmaradt mérkőzésüket, és a mostani lendületükkel a Megyeri úton is lehet keresnivalójuk