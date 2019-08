ZTE FC: vereség, de benne volt a meccsben a pontszerzés

Szombaton este Mezőkövesden kezdte meg szereplését a labdarúgó NB I 2019-2020. évi sorozatában a ZTE FC együttese. Az újonc egerszegiek 1-0 arányban ugyan alulmaradtak, de a helyeztek alapján az egyik pontot megérdemelték volna.

Mezőkövesd-Zsóry FC – ZTE FC 1-0 (1-0)

Mezőkövesd, 2245 néző. Jv.: Erdős (Albert I., Buzás).

Mezőkövesd: Szappanos – Farkas D. (Eperjesi, 26.), Nesterov, Katanec, Vadnai – Cseri, Karnitski, Szeles (Berecz, 60.), Pekár (Vajda, 89.) – Zivzivadze, Nagy D. Vezetőedző: Kuttor Attila.

ZTE FC: Demjén – Bedi, Lesjak, Devecseri, Tamás K. – Kocsis (Gergényi, 87.), Mitrovic – Babati (Hudák, 76.), Grumic, Barczi (Bobál, 71.) – Radó. Vezetőedző: dr. Dobos Barna.

Gólszerzők: Zivzivadze (21.)

Sárga lap: Pekár (60.), illetve Devecseri (15.), Mitrovic (86).

Négy éve vendégeskedett utoljára Mezőkövesden a ZTE FC, akkor még az NB II-ben. Akkor az egerszegiek kezdőcsapata Szappanos Péter nevével kezdődött, aki ma már a Mezőkövesd hálóőre, de ahogy előzetesen elmondta, örül, hogy a ZTE FC feljutott az élvonalba. Korábbi csapattársai közül persze sokan ismerősen üdvözölték Szappanost most is.

Az egerszegiek kezdőcsapatában kapott helyet Babati Benjamin csapatkapitány is, aki hosszú sérülés után tér vissza, hiszen tavasz óta gyakorlatilag nem tudott játszani. Így is a ZTE FC házi gólkirálya lett az NB II-es aranyérmes szezonban 15 találattal. Az aranycsapat oszlopos tagja, Zoran Lesjak is a kezdőben kapoitt helyet, aki szintén sérüléssel bajlódott a felkészülés során. A Mezőkövesd a nyáron több új játékost is igazolt elvileg az erősítés jegyében, s közülük többen is helyet kaptak Kuttor Attila együttesében. Ami pedig a hét év után újra NB I-es rajtra készülő ZTE csapatát illeti, Dobos Barna vezetőedző jó játékot várt és bízott az eredményes rajtban.

A ZTE FC csapatában négy olyan játékos (Demjén Patrik, Radó András, Nikola Mitrovic, Tamás Krisztián) akadt, aki a nyitófordulóban debütált bajnoki találkozón új csapatában. Az egerszegiek egyáltalán nem kezdtek megilletődötten, a kezdeti percekben talán a ZTE FC-nél volt többet a labda. Bedi Bence ezúttal a jobb oldali védő szerepkörében játszott, ami nem igazán az ő posztja, de a hiányzók miatt (Bolla Bendegúz, Kiss Máté) nyilvánvalóan ez egy kényszermegoldás volt. Szappanos kétszer is csak kiütni tudott egy beadást, de a labdákra nem érkeztek az egerszegiek.

A 9. percben aztán Nagy Dániel indult előre, a hazaiak játékosát nem tudták szerelni, aki végül 12 méterről centikkel csavart a bal sarok mellé. Zalai oldalon Radónak volt egy lövése, ami fölé ment, majd a 16. percben Pekár szabadrúgását fogta Demjén, a 21. percben pedig vezetéshez jutott a Mezőkövesd. Az egerszegiek a 16-oson belülre passzolt labdát nem tudták kivágni, végül a hazaiak új szerzeménye, Zivzivadze a tizenegyes pont közeléből a jobb alsó sarokba lőtt, 1-0. A Mezőkövesdben megsérült Farkas Dániel, akinek a helyére Eperjesi Gábor érkezett. A ZTE FC a kapott gól után is bátran próbált támadni, ugyanakkor az is érezhető volt, hogy a Mezőkövesd mintha éppenséggel azt szerette volna, hogy teret adjon az ellenfélnek, ami után a gyors ellentámadásaiban bízhatott. Az biztos, hogy a házigazdán érződött az elmúlt három év NB I-ben eltöltött rutinja. A ZTE FC hiába adogatott a mezőnyben ügyesen, érdemben nem tudott a kapu elé kerülni, ahol könnyedén hárított a mezőkövesdi védelem. Egygólos hazai előnnyel ért véget az első félidő, a ZTE FC szempontjából a pontszerzésre viszont még bőven volt esély.

A szünetben egyik edző sem cserélt , az 50. percben pedig Karnitski váratlanul középről, jó húsz méterről lövésre szánta el magát, amit Demjén szép védéssel tolt szögletre. A Mezőkövesd vélhetően azzal a szándékkal futott ki a második félidőre, hogy lehetőleg minél előbb megduplázza előnyét, ami után már nyugodtabban játszhatott volna. Az 53. percben a ZTE nagy egyenlítési lehetőséget hagyott ki. A megszerzett labdából az egerszegiek létszámfölényből indulhattak, szépen vezették végig a labdát az ellenfél térfelére. Babati remek átadás után hozta helyzetbe Grumicot, aki okosan kivárt, hogy a kapus elmozduljon, meg is célozta a az ötösről a az ellenkező sarkot, de Szappanos lábbal még hárítani tudott. Sokan már bent látták ezt a lövést, két perc múlva Bedi passza után ismét Grumic fordult le, de lövését Szappanos nagy védéssel tolta szöglete. A 60. percben ismét egy kényszerű csere következett hazai oldalon, ugyanis Szeles megsérült, akinek a helyére Berecz érkezett. A 61. percben folytatódott a Grumic-Szappanos párharc: Mitrovic szabadrúgása után Grumic fejjel próbálkozott, de Szappanos a gólvonalról ütötte ki a labdát. A ZTE FC csapatának ekkor több helyzete volt, de még mindig egy kicsit határozatlannak tűnt a kapu előtt, így nem tudott egyenlíteni. Az egerszegi drukkerek (lehettek vagy 70-80-an) rendületlenül biztatták csapatukat, A 71. percben először szánta el magát cserére Dobos Barna, amikor Barczit hívta le a pályáról, akinek a helyére Bobál érkezett. Egyértelműen a támadásokat kellett erősíteni, de figyelni is kellett. A Mezőkövesd ugyanis továbbra is mindig tudott villanni, vagy egy lövéssel, vagy labdaszerzésekkel és a zalaiaknak kellett már többet kockáztatniuk. Hudák Martint is pályára vezényelte a ZTE szakvezetője (Babati jött le), s az időt is nézni kellett már, hiszen gyorsan fogyott. A ZTE többet birtokolta a labdát, a Mezőkövesd pedig előnye birtokában nyugodtan játszott, és persze ellencsapásokat vezetett, ha erre lehetősége adódott. Az egerszegiek próbálkoztak, többet támadtak, de nem jött össze számukra az egyenlítés.

A ZTE FC végül kikapott a nyitányon, de a helyzetek alapján az egyik pontot megérdemelte volna.