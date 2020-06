ZTE FC: vannak hiányzók is, de Tamás Krisztián elutazott Kisvárdára

Hétfőn keletnek vette az irányt a ZTE FC NB I-es labdarúgó­csapata. Az ország túlsó csücskében, kedden 19 órától azzal a Kisvárdával találkozik Márton Gábor együttese, amelyet egy ponttal előz meg, és mindkét csapat a kiesés elől menekül. Ebben pedig benne van minden, miért lesz ez is egy újabb fontos ütközet.

Ahogyan a szombati, Paks elleni hazai mérkőzés is az volt… Az, hogy a ZTE FC engedte-e ki a kezéből a győzelmet, vagy a Paks élt a megkapott eséllyel, most már történelem… A 3-3-as döntetlen drámai végjátékban alakult ki, méghozzá egy jó mérkőzésen, amit a nézők is értékeltek. Azzal, hogy vezetett a Paks, majd Bobál Gergely „két és fél” góljával volt már 3-1 is a zalaiaknak, változatos meccsről beszélhetünk. A paksiaknak megítélt büntető mindenképpen fordulópontot jelentett, és azt is láthattuk, hogy több mint kétséges annak a jogossága, a másik oldalon pedig hiányoltak egy elmaradt tizenegyest… A ZTE FC-nek 3-2 után is voltak még helyzetei, ám most egy pontot szerzett. A másik kettő benne „ragadt” a meccsben.

A ZTE FC hetedik mérkőzés óta veretlen, Bobál Gergelynek pedig remek meccse volt ez. De mondhatni, hogy remek hete is. Négy hét leforgása alatt három gólt szerzett, és 10 találatával a harmadik a góllövőlistán. Szombaton mesterhármast ért el, de a felvételek alapján látszik, hogy a második találatánál a vele felugró Szélpál Norbert fejét is érintheti a labda. Az adatbankban már öngólként van feltüntetve a találat, ami semmit sem ront Bobál Gergely szombati remek teljesítményéből.

Kedden 19 órától Kisvárdán biztosan egy friss együttes vár a ZTE FC-re, hiszen Bódog Tamás a hét végi fordulóban gyakorlatilag a teljes kezdőcsapatát pihentette, és csak azok szerepeltek, akik korábban jobbára cserének számítottak. Egerszegi oldalon akadnak gondok, hiszen Zoran Lesjak izomsérülés miatt a kezdés előtt vált ki a szombati kezdőcsapatból, Matija Katanecet pedig le kellett cserélni szintén sérülés miatt. A jó hír, hogy a szombaton szintén lecserélt Tamás Krisztián is elutazott a csapattal.

– Szerencsére nem mutatott ki semmit a vizsgálat Tamás Krisztiánnál, úgyhogy ő velünk tarthat – erősítette meg Márton Gábor, a ZTE FC vezetőedzője, hiszen a védőt egy összefejelés után kellett lecserélni agyrázkódás gyanúja miatt. – Az biztos viszont, hogy nem leszünk sokan hátul, de nincs mit tenni. Úgy alakulnak az eredmények, hogy minden meccsre igaz, hogy győzni kell. Keddi ellenfelünk az FTC elleni bajnokiján gyakorlatilag rápihent az ellenünk vívandó találkozóra. Nem könnyű most ez a helyzet, hiszen hat nap alatt lejátszunk három meccset, és utazunk ezeregyszáz kilométert. Erre kell megoldást találni, most ez a legfontosabb feladat.

Márton Gáboron érződött, hogy igazából már nehéz bármit is mondani. Közeledve a záráshoz valóban annyira egyértelmű, hogy itt már semmi más nem számít, csak az, hogy valamennyi mérkőzésből ki kell hozni a lehető legtöbbet. Ahogy a ZTE-nek, úgy a házigazdának is ez a szándéka.

Elutazott Kisvárdára Nikola Mitrovic is, aki hétfőn, a zalaegerszegi induláshoz tartva Sorokpolánynál egy másik autóval ütközött, de nem sérült meg. A klub közleményt is kiadott, miszerint Mitrovic védett útvonalon haladt és elé kanyarodott a másik jármű.

A két vasárnapi NB I-es találkozó még nem közölt eredménye:

Fehérvár FC–Újpest FC 2-2 (1-0). Gólszerzők: Ristevs­ki (41., öngól), Nikolics (72.), illetve Nwobodo (64.), Heris (81.). Kaposvár–Diósgyőr 3-0 (1-0). Gólszerzők: Bévárdi (7.), Nagy R. (48., 11-esből), Nagy J. (89.).