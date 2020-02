ZTE FC–Újpest: először itthon az új szakvezetővel

Nincs könnyű helyzetben a ZTE FC NB I.-es labdarúgócsapata, hiszen az első négy tavaszi fordulóban mindössze egy pontot szerzett, a közvetlen riválisok elléptek tőle, és jelenleg is az egyik kieső helyen tanyázik. Szombaton (17.00) az Újpest látogat Zalaegerszegre, amely szintén nem „virít”, ám Stieber Zoltán, a ZTE FC egyik legtapasztaltabb játékosa szerint most semmivel nem foglalkozhatnak, csak azzal, hogy megszerezzék a három pontot.

Ebben a helyzetben egyáltalán nem jött jól a ZTE FC számára a magyar kupában Lipóton elszenvedett vereség (3-1), hiszen Márton Gábor, a ZTE FC hétfőn kinevezett vezetőedzője is azt emelte ki, hogy együttesének elsősorban sikerélményre van szüksége. Mindez egyelőre várat magára, Márton Gábor pedig a sportlapnak úgy nyilatkozott, hogy Lipóton az ellenfél jobban akarta a sikert… Ami nem túl biztató, de a ZTE FC szakvezetője gyorsan egyértelműsítette: nála ez a hozzáállás nem lesz nyerő a jövőben. A klub honlapjának az Újpest elleni mérkőzés előtt elmondta: „Hosszú, hétéves böjtön van túl a ZTE, így össze kell fognunk, és a csapatot támogató szurkolókkal együtt elérnünk a bennmaradást, ugyanis az elmúlt évek alapján látható, hogy valamivel könnyebb benn maradni az NB I.-ben, mint feljutni az NB II.-ből. A labdarúgás a szurkolókért van, örömteli lenne a korábban Zalaegerszegen tapasztalható hangulatot visszahozni a stadionba, de tisztában vagyok vele, hogy ezért a csapatnak is tennie kell.”

Márton Gábornak ez lesz az első hazai mérkőzése a ZTE FC kispadján, azaz bemutatkozik az egerszegi publikum előtt is.

A legfontosabb feladat most az Újpest elleni szombati találkozó. A kék-fehérek egyik legtapasztaltabb játékosa, Stieber Zoltán pedig úgy véli, hogy az új szakvezetővel talán végre elmozdulnak a holtpontról.

– Az utolsó esély lesz, hogy a mezőny után eredjenek? – kérdeztük a 26-szoros válogatott középpályástól, aki kihagyta a kupameccset.

– Tisztában vagyunk vele, hogy nem olyan a helyzet, mint amit előzőleg reméltünk – ismerte el Stieber Zoltán. – A csapatnál edzőváltás történt, ez benne volt a pakliban, vagyis hogy a klub lép valamit. Én nagyon bízom abban, hogy az új stábbal sikeresebbek leszünk, de ezért nekünk is mindent meg kell tenni. Igaz, eddig is megtettünk mindent, de nem jöttek az eredmények. A hétközi kupameccs miatt még mindig az ismerkedési fázisnál tartunk, s talán még nem tudták teljesen átadni azt a filozófiát, amelyet az új vezetőedző szeretne, de biztosan erre is sor kerül.

Stieber Zoltán mellett Nikola Mitrovic, Demjén Patrik, Bobál Dávid, valamint Zoran Lesjak sem volt keretben a hétközi kupameccsen, akik délelőtt Márton Gáborral idehaza edzettek, a szakvezető ezután utazott Lipótra. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a csapatnál milyen a hangulat, esetleg nyomasztja a társaságot a sikertelenség, vagy éppen elszánt.

– Ebben a szituációban nem egyszerű a helyzet, mentálisan sem – válaszolta Stieber Zoltán. – Vélhetően a vezetők is ezért léptek, mert láttunk már edzőváltást a futballban, hogy új impulzust kap egy csapat az új szakvezetővel. Sok siker­élményünk nem volt tavasszal, és ezen a játékosoknak is el kell gondolkodniuk. Egy új felfogás jól is elsülhet, de nekünk is ki kell lépnünk a komfortzónánkból, hogy eredményesebbek legyünk. Szombaton érkezik az Újpest, nem mondok vele újat: jót tenne egy győzelem. Vissza kell magunk mögé állítani a szurkolókat. A magam részéről annyit mondhatok, hogy a játék szempontjából sokkal inkább érdekel az, hogy nyerjünk, mert ha jól játszik egy csapat, de nem szerez pontot, az nem visz előrébb. Fontos, hogy a nézők mellettünk legyenek, de persze megértem a negatív hangokat is. Ám addig, amíg van esély a bennmaradásra, legyenek mellettünk. Buzdítsanak bennünket, tegyék ezt szombaton is, s ha nem tetszett, amit láttak, a végén mi kimegyünk hozzájuk, és elmondhatják a véleményüket.

A ZTE FC együtteséből szombaton biztosan hiányzik majd Kocsis Gergő, aki begyűjtötte az ötödik sárga lapját, ugyanakkor visszatérhet Bobál Dávid. Szerdán nem Demjén Patrik védett, aki rúgást kapott a legutóbbi bajnoki találkozón, ám csodálkoznánk rajta, ha nem ő állna a ZTE FC kapujában az Újpest ellen. Az természetesen érdekes lesz, hogy Márton Gábor milyen összeállításban küldi pályára csapatát, figyelembe véve a szerdai kupameccset és teljesítményeket.

Az átigazolási időszak zárása előtt péntek este a ZTE FC két újabb játékos kölcsönvételéről számolt be. A Ferencvárostól a középpályás Bőle Lukács, a Mezőkövesdtől pedig a horvát védő, Matija Katanec érkezik az egerszegi klubhoz a nyárig.

Ami az Újpestet illeti, Nebojsa Vignjevic csapata sem túl acélos ebben a szezonban, de persze jobban áll, mint a ZTE FC a maga 25 pontjával. A két csapat az ősszel a fővárosban 0-0-t játszott, az Újpest azóta erősített, visszatért hozzá a támadó Novothny Soma, aki a Mezőkövesd ellen már betalált. Rá biztosan figyelni kell majd.