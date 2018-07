ZTE FC: új szezon indul új csapattal

Amikor a legutóbbi szezon végén a ZTE FC megmenekült a kieséstől, sokszor elhangzott: soha többé hasonlót. Nem véletlen ez a felütés a labdarúgó NB II. 2018–2019. évi nyitánya előtt, hisz Egerszegen új csapat épül a sokkal jobb szereplés érdekében. A ZTE FC vasárnap 19 órakor Siófokon kezdi az új bajnokságot.

Az NB II-es tagság nyár eleji megőrzése után nyilvánvaló volt, hogy változások lesznek a csapatnál: a szakmai stáb és számos játékos távozott. A kispadot Nagy Tamás vezetőedző vette át, és egy újdonság is megjelent a struktúrában, hiszen Sallói István csatlakozott a vezetéshez, sportigazgatói szerepkörben. És még péntekre is jutott egy változás: Kovács Zoltán kapus egy évre kölcsönbe a Vasashoz került, a télen érkezett támadóval, Kovács Ádámmal pedig meg­egyeztek a szerződésbontásról.

A nyáron nagyban kicserélődött a ZTE FC kerete. Távozott Forgács András, Jelena Richárd, Lencsés Balázs, Nagy Tamás, Patvaros Zsolt, Paudits Patrik, Polényi Gábor, Vernes Richárd, Szappanos Péter, Kovács Zoltán és Kovács Ádám; érkezett Gajdos Zsolt, Gergényi Bence, Kiss Máté, Kulcsár Kornél, Madarász Márk, Novák Csanád, Szépe János, Sasa Popin, Aljosa Vojnovic és Zöldesi Illés.

Az öthetes felkészülés után pedig eljön a bemutatkozás ideje. Nagy Tamás vezetőedzőtől azt kérdeztük, miként értékeli az eltelt időszakot.

– Az idő ahhoz rövid volt, hogy ennyi új emberrel, és közülük a kezdőcsapatban 7–8 új futballistával kész legyen az együttes – mondta a szakvezető. – Viszont eddig összeszedett a társaság, jó képességű futballistákkal, akik partnerek voltak a munkában. S ahogy a visszajelzésekből tudom, az öltöző is összeállt.

– Megfogalmaztak konkrét elvárást magukkal szemben?

– Első lépésben az alapcsapatot kell kialakítani, ami aztán fejleszthető. Akkor lehet megfogalmazni még konkrétabb célokat, de mindenki tudja, hova szeretnénk vezetni a ZTE-t. Az a fontos, hogy a játékosok képessége kijöjjön, akkor ott tudunk lenni a mezőny elején. Lőtávolon belül szeretnénk lenni az elejével, mert nyilvánvaló, hogy sokkal jobban kell szerepelnünk, mint a legutóbbi szezonban.

És a nyitány is fontos, hiszen a jó rajt lökést adhat…

– Megnéztük, melyik csapatnál milyen változások történtek – mondta Nagy Tamás. – De most jönnek a tétmérkőzések, amelyek mindent meghatároznak. A Siófokot is láttuk a felkészülés alatt, de én is voltam futballista, és tudom: valós képet majd a bajnokik adnak mindenkiről. Igyekszünk hatékonyabbak lenni, de nem akarunk pánikolni, ha valami nem sikerül. Ha azzal a meggyőződéssel végzed a munkád, hogy jó úton jársz, akkor az működni is fog.

Sallói Istvánt is megkérdeztük a rajt előtt.

– Meggyőződésem, hogy egy futballklub esetében ez a helyes felállás – mondta saját szerepköréről a sportigazgató. – Kell egy személy, aki a játékosok igazolásával, vagy értékesítésével foglalkozik, míg más a gazdasági ügyeket viszi. Azt gondolom, sikeres volt az átigazolási időszakunk, egy vagy két játékos van, akit nem sikerült elcsábítanunk. Kis hiányérzet pedig abból fakad, hogy nem tudtunk jó statisztikával rendelkező támadót igazolnunk. De a meglévő támadóink csinálhatnak maguknak jó statisztikát. Még egy belső védőre volna szükségünk.

Sallói Istvánt is megkérdeztük a célitűzésről.

– Az első hat közé vágyunk – jelentette ki. – A szezon első felében szeretnénk lőtávolon belül lenni a feljutásra esélyes csapatokhoz viszonyítva. Ekkor látjuk majd meg, hogy a télen vagy jövő nyáron milyen további változtatások kellenek. Két év múlva százéves lesz a klub, jó lenne ezt élvonalbeli szerepléssel ünnepelni. Ám mindenekelőtt céljaink eléréséhez szükségünk van a szurkolókra, mert minden csak velük együtt sikerülhet.