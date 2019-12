ZTE FC: Tartanák a fejlődési pályát

Tavaly ilyenkor a ZTE FC labdarúgócsapata a tabella második helyéről vonult téli pihenőre, most pedig hátulról a második, s írhatnánk azt is: micsoda különbség! Az is, csakhogy történt egy osztályváltás, s nem mindegy, hogy az NB II második helyén áll a csapat vagy az NB I 11. pozíciójában, két pontra az előtte állóktól. Sallói István, a ZTE FC sportigazgatója szerint is elérhetők a célok, azaz a bennmaradás.

A ZTE FC drukkereinek hét­évnyi álma vált valóra az NB II májusi megnyerésével és a feljutással, s noha 11. helyen áll a csapat, mégsem okozott csalódást. Sallói István sportigazgatót arra kértük, hogy értékelje a csapat őszét, de persze már a terveikről is faggattuk. A pihenő nem lesz hosszú, ahogy a felkészülés sem, ugyanis január 25-én már következik az újabb bajnoki meccs. – Kétfelé bontanám a szereplésünket, ha értékelni akarnám az őszt – kezdte evvel a ZTE FC sportigazgatója. – A második vonalból felkerülő együtteseknek mindig nehéz átállni a magasabb osztály ritmusára, gyorsan kell megtenni, ami okozhat problémát. A mi esetünkben azt kell mondjam, hogy játékban sokkal többet kaptunk, ami Dobos Barna vezetőedző és stábjának az érdeme, hogy megtalálták azt a stílust, ami ehhez kellett. Hiányérzet nekem is abból fakad, hogy öt-hat pontnál több lehetne a lejátszott mérkőzések alapján. Valamennyi találkozónkon esély volt a győzelemre és a döntetlenre. Az elején talán még hiányzott kicsit a győztes mentalitás, és persze voltak bosszantó, kihagyott büntetők is. Ám összességében a fejlődési folyamat látszik, ott vagyunk így is három pontra a hatodik helytől. – Mi az, ami leginkább hiányzott? Gondolok itt arra, hogy sokáig támadót szerettek volna még igazolni a nyáron, de aztán mégsem történt ez meg. – A támadószekció kialakítása volt a legnehezebb, s azt gondoltuk, hogy Radó András és Stieber Zoltán érkezésével egy rutinos csatár még jön, akiben benne lesz a bajnokságban tíz vagy több gól. Lehettünk volna hatékonyabbak elöl, a legnagyobb öröm pedig az lett, hogy Bobál Gergely és Eduvie Ikoba beleerősödött az NB I-be. Most azt mondom, már nem is biztos, hogy elöl van a legnagyobb problémánk… – Magas labda, hogy ne kérdezzem meg: akkor mégis, hol? – A bajnokság elején is láttuk, hogy a két belső védőnknek az erényeik mellett nem éppen a fejjátékuk az erősségük. Ez az NB I meccsein is látszott, aztán Bobál Dávid érkezésével javult a helyzet. Védekezésünkre ráfér még az erősödés, hogy magasabb legyen a csapat hátul, masszívabbá váljon, így vegyen le terhet az előtte játszókról. – Jön egy újabb átigazolási szezon, a játékospiac újra mozogni kezd. Mennyire lesz aktív szereplője ennek a ZTE FC? – Nézegetjük a játékosokat mi is, de nagy mozgást nem tervezünk a keretben. A meglévő bérkeretünk nagyságán belül kell maradnunk, elképzelhető kölcsönadás, hogy mondjuk a négy-öt távozó helyére egy vagy két olyan labdarúgó érkezzen, akik jobb eséllyel harcolhatnak a kezdőcsapatba kerülésért. A nigériai Izuchukwu Ubochioma Meshack már a mi játékosunk, őt nemrég leigazoltuk, s aki az ősszel velünk edzett, ám mivel csak novemberben töltötte be a tizennyolcadik életévét, csak most kerülhetett sor a megállapodásra. Tárgyalunk, január harmadikán kezdjük az edzéseket, aztán rá három hétre már jön is az első bajnoki találkozó. Ezért sem utazunk el edzőtáborba, még egy szűk hétre sem, itthon oldjuk meg a munkát. – A cél gondolom nem változott, vagyis a bennmaradás kiharcolása. – Azzal kezdeném, hogy 2019-ben mindent elértünk, amit terveztünk. Feljutottunk az NB I-be, a Magyar Kupában is állva maradtunk, és jó esélyünk van a folytatásban a legjobb nyolc közé jutni. Természetesen az élvonalban akarunk maradni. Úgy számolunk, hogy az első tíz közé kerüléshez a végén 40 pont kell és negyven lőtt gól. Az is biztos, hogy amióta 12 csapatos az NB I, tizenhét ponttal, tizenhat forduló után senki nem állt még kieső helyen. Az első kör első öt fordulójában négy pontot szereztünk, majd a második kör elején ugyanazokkal szemben már hetet. Látszik a fejlődés, és bízhatunk a jó folytatásban.