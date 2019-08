ZTE FC: szombattól az NB I-ben!

Megkezdi a labdarúgó NB I 2019-2020. évi sorozatát a ZTE FC, amely szombaton (19.30) a nyitófordulóban a Mezőkövesd-Zsóry FC csapatának lesz a vendége. Az egerszegiek hét év után térnek vissza a hazai labdarúgás első vonalába, mégis szokatlan környezetbe. A 12 csapatos bajnokságnak még soha nem volt tagja a ZTE FC, és dr. Dobos Barna vezetőedző is kihangsúlyozta: a végsőkig kiélezett harcra készül csapatával.

A ZTE FC szakvezetőjével éppen arra az időpontra esett megbeszélt pénteki találkozónk, amikor bejelentették, hogy elmarad a jövő szombati ZTE FC–Ferencváros mérkőzés. Az élet szülte az első kérdésünket dr. Dobos Barna felé: mit szólt hozzá?

– Nem örülök neki… – volt a tömör és gyors válasz, de persze bővebben is elmondta a véleményét: – Eddig is azt tartottam a sorsolásunkról, hogy nem könnyű, elsősorban az idegenbeli találkozók számát illetően. Azzal, hogy kiesik a második fordulóra kiírt mérkőzésünk, a Mezőkövesd, a Debrecen és Kaposvár után majd csak az ötödik fordulóban játszunk először idehaza a Puskás FC ellen.

– Ez igaz, viszont elkerülhetetlenül itt a rajt ideje. Milyennek ítéli meg a felkészülésüket?

– Kiváló körülmények között készülhettünk, ezt szeretném leszögezni. Elkészült az edzőpályánk, aminek kifogástalan a talaja, Szlovéniában pedig szintén kiváló körülmények vártak minket. Ami már nehézséget okozott, hogy az erősítésnek szánt új játékosok mind más időpontban érkeztek, s velük máig dolgoznunk kell, hogy sikerüljön elvégezni a csapatba építésüket. Nem titok, hogy tervezünk még erősítéseket, de ez is időt vesz majd igénybe. Beárnyékolta a felkészülésünket az is, hogy kevesen voltunk, ugyanis több sérülés nehezítette a munkát. Kiss Máté például rutinműtétre feküdt be a kórházba a nyáron, de sokkal lassabb lesz a felépülése, mint ahogy az előzetes tervek szóltak.

– Mi a helyzet most, kikre számíthat a rajton?

– Kiss Máté kivételével mondjuk úgy, hogy mindenkire, de konkrétan szinte csak az utolsó pillanatban dől el, hogy végül kik lépnek pályára Mezőkövesden. S mielőtt elfelejtenénk: az egy héttel ezelőtti edzőmeccsen Szépe János és Bolla Bendegúz is megsérült, Bolla agyrázkódás miatt szintén nem lesz kerettag.

– A nyitányra viszont biztosan felkészültek. Mire számít Mezőkövesden?

– Természetesen igyekeztünk minél jobban felkészülni, taktikailag ez meg is történt, de persze a sérülések most sem jöttek jókor. Nyilvánvaló, hogy esélyesebb csapat a Mezőkövesd, főleg, hogy hazai pályán játszik. A nehézségeink ellenére szeretnénk jól kezdeni, ami pontot vagy pontokat jelenthet.

– Mentálisan mennyire sikerült a csapatot felkészíteni az élvonalra? Arra gondolok, hogy az NB II bajnokaként sok sikerben volt részük, de az NB I-ben keményebb kihívások elé néznek. Nem biztos, hogy minden meccs diadalmenet lesz…

– Nézze, tavaly sem maguktól jöttek sikerek, össze kellett kovácsolni a csapatot. A keretben vannak változások, ám az pozitív, hogy a mag együtt maradt. Ezt az egységet akarjuk tovább építeni az új érkezőket is bevonva. Mi, azaz a stáb tagjai és a játékosok is, kettőzött erővel készülünk az NB I-re. Valóban nem biztos, hogy arról lesz szó, hogy néha majd pontot veszítünk… A dolog sokkal inkább egy harcot vetít előre, hogy bent legyünk az első tízben. A minapi szurkolói ankéton Sallói István sportigazgató nem véletlenül hozta fel a Diósgyőr példáját. Az elmúlt három évben csak az utolsó pillanatban tudott megkapaszkodni az NB I-ben, de a szurkolóik tisztában voltak ezzel, s végig kitartottak a csapat mellett. Szóval az utolsó pillanatig küzdeni, harcolni kell és támogatni a csapatot, mert csak így sikerülhet nekünk is elérni a céljainkat. Visszatérve a kérdésére. A győzelmeket sem egyszerű kezelni, ahogy a sikertelenséget sem.

A stábbal figyelünk minden rezdülésre.

– Elérhető ön szerint az első tízbe kerülés?

– Ha tovább tudjuk erősíteni a keretet, akkor igenis reális esélyünk lesz erre. Titokban persze bízunk abban is, hogy az a csapat, amit eddig építettünk, önmagában is eredményes lehet. A támadószekciót viszont erősíteni akarjuk, a védelmet szintén.

A ZTE FC szombaton várható kezdőcsapata: Demjén – Gergényi, Bedi, Szépe, Tamás K. – Kocsis, Mitrovic – Hudák, Barczi, Grumic – Bobál.