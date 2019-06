ZTE FC: szlovéniai edzőtábor, Gajdos is távozhat

Hétfőn kezdi meg a felkészülését az NB I-es szezonra a ZTE FC labdarúgó csapata, amelynél egyelőre nem jelentettek be új igazolást, ám a háttérben ezen dolgoznak.

Az viszont friss információ, hogy változik a nyári edzőtábor helyszíne és Gajdos Zsoltot szabadlistára tette a klub.

Lassan tehát munkához lát az NB I-be jutott csapat, melynél eddig a keret azon tagjaival történt meg a szerződéshosszabbítás, akiket mindenképpen meg akartak tartani. Új érkezőről egyelőre nem számoltak be, de érdeklődésünkre Sallói István sportigazgató elmondta, hogy folyamatosan egyeztetnek a kiszemeltekkel. Van, hogy közel állnak már a megállapodáshoz, vagy olyan eset is, hogy a „kivárás” időszaka a mostani, de szeretnék mielőbb bejelenteni az érkezőket. Dobos Barna vezetőedző stábjában is történt változás, Jávorka András és Helm András edzők érkeztek Vlaszák Géza kapusedző és Gaál Miklós erőnléti edző mellé, az eddigi pályaedző Gombos Zsolt pedig távozott.

Korábban a játékoskeretből távozókról is beszámoltunk, az viszont friss hír, hogy bár még egy éves szerződés köti még a ZTE FC-hez a támadót, Gajdos Zsoltot szabadlistára tették. Gajdos egy éve érkezett és remekül indult számára a szezon, hiszen 11 forduló alatt már 8 gólnál járt, de a Soroksár ellen izomsérülést szenvedett és csak az ősz végén térhetett vissza a csapatba. Tavasszal már kevesebbszer jutott szóhoz, végül 9 góllal zárta az NB II-es bajnoki aranyat hozó szezont. A kölcsönadásból visszatérő Kónya Kornélra és Balázs Zsoltra sem számítanak az új idényben, ahogy a fiatal kapus, Macher Dávid is szabadlistára került.

Korábban az az információ hangzott el, hogy a csapat Ausztriába utazik edzőtáborba, ami most változott. A csapat július 15. és 23. között a szlovéniai Zrece városában (a népszerű sielőhely, Rogla mellett) tölti el ezeken a napokat. Az edzőmérkőzések szervezése is zajlik, ami biztos, hogy a ZTE FC július 10-én Siófokon, majd 13-ás Lendván játszik. A szlovéniai edzőtáborban az izraeli első ligás FC Asdod és az osztrák bajnokság legutóbbi bronzérmese, a Wolfsberger FC is az ellenfelek között lesz, a többi találkozó szervezése folyamatban.

A labdarúgó NB I 2019-2020-as szezonjának sorsolását június 27-én készítik el az MLSZ-ben.